Studie von beqom zeigt, dass die Pandemie die Entgelttransparenz und -gleichheit der Arbeitnehmer beeinträchtigt hat

Lediglich die Hälfte (51 %) der Arbeitnehmer in den USA gibt an, dass es ihnen nicht unangenehm war, während der Pandemie mit ihren direkten Vorgesetzten über ihre Bezahlung zu sprechen. 41 % der Befragten sind gegenteiliger Meinung. Weit mehr Männern (62 %) als Frauen (44 %) war es nicht unangenehm, mit ihrem Vorgesetzten über ihre Bezahlung zu sprechen. Dabei ist die Generation der Babyboomer (51 %) fast doppelt so häufig wie die Generation Z (26 %) dazu bereit, das Thema anzusprechen. Dies geht aus beqoms Bericht über Arbeitsentgelt und Kultur im Jahr 2021 (2021 Compensation and Culture Report) hervor, in dem aufgedeckt wurde, wie sich die Ansichten der Arbeitnehmer in Bezug auf Themen wie Gesamtvergütung, Diversität und Inklusion, Work-Life-Balance, Transparenz und Zusatzleistungen während der COVID-19-Pandemie verändert haben und was Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern im Jahr 2021 und darüber hinaus erwarten.

Von den Arbeitnehmern, denen es unangenehm war, während der Pandemie mit ihrem Vorgesetzten über ihr Arbeitsentgelt zu sprechen, gaben mehr als ein Drittel (37 %) an, dafür dankbar zu sein, überhaupt einen Job zu haben, und dass sie nicht glaubten, dass sich ein Gespräch über die Bezahlung positiv widerspiegeln würde. Ein Viertel der Befragten (25 %) hatte die Befürchtung, ein solches Gespräch würde Auswirkungen auf ihren Beschäftigungsstatus haben. Während im Jahr 2018 46 % der Arbeitnehmer angaben, mit Kollegen über ihr Gehalt oder allgemein über die Bezahlung zu sprechen, einschließlich 56 % der Millennials, sank dieser Anteil im Jahr 2020 auf insgesamt 40 %, wobei unter den Millennials (43 %) ein erheblicher Rückgang um 13 % zu verzeichnen ist.

„In einem Jahr wie 2020 haben sich die Arbeitnehmer zwar berechtigterweise dabei unwohl gefühlt, ihre Bezahlung anzusprechen, doch die geschlechts- und altersspezifischen Unterschiede in diesen Antworten sollten den Arbeitgebern zu denken geben“, so Tanya Jansen, Mitgründerin und CMO von beqom. „Diese Zurückhaltung hat das Potenzial, geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede zu verschärfen und nicht nur die Beibehaltung des Verdienstpotentials, sondern auch das Lebenseinkommen insbesondere der Generation Z zu beeinflussen. Da die Wahrnehmung von Entgeltgleichheit einen starken Einfluss auf die Bindung und die Haltung der Arbeitnehmer hat, ist es Aufgabe der Unternehmen, das Thema Arbeitsentgelt mit ihren Mitarbeitern transparenter und aufgeschlossener anzugehen.“