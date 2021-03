FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1940 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zeitweise war der Euro bis auf 1,1974 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1969 (Mittwoch: 1,1892) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8355 (0,8409) Euro.

Beflügelt wurde der Euro zunächst durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland stieg der Börsenindex Dax auf ein Rekordhoch, in den USA tat es ihm der dortige Aktienindex Dow Jones gleich. Der Dollar als Weltreservewährung war aufgrund der guten Marktstimmung etwas weniger gefragt. Davon profitierte der Euro und andere Währungen zunächst.