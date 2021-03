Berlin (ots) - Medizintourismus steht unter den gegenwärtigen Umständen in ganz

besonderem Fokus - Kroatien mit erstem ITB Medical Tourism Award ausgezeichnet -

Travelzoo-Studie untersucht Stellenwert von Vertrauen für den Reisemarkt - Große

Chancen für die Zukunft des Luxustourismus - Zukunft der Pauschalreise -

Hospitality-Branche setzt auf Nachholeffekt - Digitale Nomaden als

Wachstumsmarkt



Die weltweit führende Reisemesse informiert online in ihrem ITB Newsroom

(https://newsroom.itb-berlin.de/de) und unter ITB Berlin News

(https://news.itb.com/) über aktuelle Neuigkeiten im Rahmen der digitalen ITB

Berlin NOW 2021. Hier finden Medienvertreter und Blogger kostenfreie Beiträge

für ihre redaktionelle Berichterstattung über Sessions der ITB Berlin NOW

Convention, Aussteller-Pressekonferenzen und -präsentationen sowie Interviews

mit namhaften Vertretern der Branche.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Nie stand Gesundheit mehr im Fokus als heute (https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/nie-stand-gesundheit-mehr-im-fokus-heute)Strategien für die Zukunft des medizinischen Tourismus auf der ITB Berlin NOWConventionGesundheitsthemen sind derzeit in aller Munde: Der medizinisch begründeteTourismus - derzeit ebenso lahmgelegt wie viele andere Reisebereiche - steht vorgroßen Herausforderungen, aber auch Chancen.Kroatien freut sich über den ersten ITB Medical Tourism Award (https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/kroatien-freut-sich-uber-den-ersten-itb-medical-tourism-award)Herausragende Gesundheitsdestination auf ITB Berlin NOW ausgezeichnet"And the winner is: Kroatien!", freute sich Rika Jean-Francois von der ITBBerlin mit, als sie den ersten ITB Medical Tourism Award auf ITB Berlin NOW nachEntscheidung der Jury aus Partnern von HTI, ESPA und der ITB Berlin verlieh.Vertrauen ist die neue globale Währung(https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/vertrauen-ist-neue-globale-wahrung)Travelzoo präsentiert repräsentative Studie zu Reisen in Krisenzeiten auf ITBBerlin NOW"Vertrauen ist ein wichtiger Faktor für Reisen 2021", erklärte Christian Smart,General Manager von Travelzoo, während der ITB Berlin NOW Convention. Seit sechsJahren erstellt Travelzoo in Zusammenarbeit mit der ITB Berlin repräsentativeStudien zu Reisetrends.Die meisten buchen teure Flextarife(https://newsroom.itb-berlin.de/de/news/meisten-buchen-teure-flextarife)ITB Berlin NOW diskutiert über die Zukunft der PauschalreiseWer jetzt einen Urlaub bucht, entscheidet sich mehrheitlich für einen Flextarif.Flexible Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten bei Pauschalreisen werdennach der Pandemie bleiben, meinen die großen Unternehmen auf ITB Berlin NOW.