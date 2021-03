Kemp verbessert Verfügbarkeit und Leistung des Scality-Objektspeichers

New York (ots/PRNewswire) - Lastverteilung zur Gewährleistung eines

Da die Unternehmen zunehmend auf die Cloud umsteigen, um agiler zu werden,benötigen sie auch einen einfach zu verwaltenden Cloud-Speicher, der diereibungslose Bereitstellung der Anwendungsinhalte gewährleistet. Der ScalityRING ist ein Scale-Out-Objektspeicher, der softwaredefinierten Speicher imPetabyte-Maßstab zur Unterstützung von cloudnativen mobilen Apps,Edge-Cloud-Portalen und SaaS-Angeboten bietet."Unsere Partnerschaft mit Scality ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, hochskalierbare Speicherumgebungen zu schaffen, um Verfügbarkeit, Sicherheit undCompliance für wichtige Anwendungsdaten zu unterstützen. In Verbindung mit demvon der Scality RING-Software definierten Speicher vereinfachen dieKemp-Lastverteiler die SLA-Reaktionszeit, minimieren Ausfallzeiten undmaximieren die Skalierbarkeit", erklärt Jason Dover, VP für Produktstrategie beiKemp.Stets verfügbare Anwendungserfahrung für Scality RING-RessourcenDer Kemp LoadMaster, der vor Scality RING eingesetzt wird, bietet wichtigeVerbindungspunkt- und Lastverteiler-Funktionen für Anwendungen und Anwender. Erverteilt den Datenverkehr intelligent auf die Knoten, um eine effiziente Nutzungder RING-Ressourcen sicherzustellen. Falls ein Knoten aufgrund von Wartung oderAusfall offline geschaltet wird, verteilt Kemp den Datenverkehr dank dererweiterten Integritätsprüfung intelligent und ermöglicht so eine stets aktiveAnwendungserfahrung."Kemp einzurichten und die Scality-Plattform zum Laufen zu bringen, gingproblemlos. Die allgemeinen Funktionen und Merkmale, die wir mit denKemp-Lastverteilern erhalten haben, funktionieren sehr gut und wir planen, dasAngebot über die Plattform um weitere Dienste zu erweitern" , so KevinKoelmeyer, Technischer Leiter und Leiter für Managed Services bei Somerville.Der Kemp LoadMaster bietet den Scality RING-Kunden folgende Vorteile:Hohe Verfügbarkeit - Der LoadMaster bietet ununterbrochenen Zugriff auf die aufScality RING gespeicherten Daten. Die erweiterten Integritätsprüfungsfunktionenauf Anwendungsebene stellen sicher, dass die Scality-Knoten fehlerfrei sind undVerbindungen akzeptieren können.Ausfallsichere Website - Global Server Load Balancing (GEO) stellt sicher, dassder Datenverkehr basierend auf der Nähe intelligent verteilt wird, wodurch dieLatenz verringert und eine bessere Leistung erzielt wird. Im Falle einesvollständigen Standortausfalls leitet der LoadMaster den gesamten Datenverkehran ein fehlerfreies Rechenzentrum weiter.Mehr Leistung - Das SSL/TLS-Offloading erhöht die Leistung, indem sichereVerbindungen auf dem Kemp LoadMaster beendet und der Datenverkehrunverschlüsselt an Scality zurückgesendet wird. Diese Konfiguration eliminiertden Aufwand für die Verschlüsselung der Scality-Knoten, indem sie auf den KempLoadMaster übertragen wird, der für die Verarbeitung dieses Datenverkehrsoptimiert ist.Servicequalität - LoadMaster enthält QoS-Steuerelemente (Quality of Service) zurBewertung von Grenzwertverbindungen zum Scality RING, die die vollständigeKontrolle über eine faire und ausgewogene Zuweisung von Diensten für Anwendungenund Benutzer ermöglichen.Weitere Informationen:- Mehr erfahren über den Scality RING zur Lastverteilung- Hier finden Sie das Lösungsprofil- Scality Ring-BereitstellungshandbuchInformationen zu KempKemp ermöglicht die sichere, stets verfügbare Anwendungserfahrung [AX], dieUnternehmen und Service Provider fordern. Die Lösungen von Kemp zurLastverteilung, zum Netzwerk-Performance-Monitoring sowie zur Netzwerkerkennungund -reaktion bieten maximalen Nutzen durch vereinfachte Implementierungen,flexible Lizenzierung und erstklassigen technischen Support. Kemp ist dieweltweit beliebteste Lösung für die Anwendungserfahrung mit mehr als 100.000Implementierungen in 138 Ländern. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre AXunter https://kemp.ax/ .