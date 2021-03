Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology")

Malta, 11.03.2021

Cryptology's NAV pro Aktie erreicht mit 215,07 € ein neues Allzeithoch

Der sprunghafte Anstieg des Bitcoin-Kurses, gepaart mit den jüngsten Investitionen in Block.one, nextmarkets und Bottlepay, hat sich äußerst positiv auf den NAV ausgewirkt.

Malta, 11.03.2021. Die Cryptology Asset Group (ISIN: MT0001770107; Ticker: 4UD), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, hat heute ihren aktuellen Nett Asset Value ("NAV") je Aktie von 215,07 Euro veröffentlicht - ein neues Allzeithoch für das börsennotierte Unternehmen. Der Anstieg des NAV ist größtenteils auf neu getätigte Investitionen sowie auf das Investment von Cryptology in Bitcoin zurückzuführen.

So ist Cryptology einer der größten institutionellen Investoren in Block.one und selbst einer der weltweit bedeutendsten Bitcoin-Halter. Mit der gestern bekannt gegebenen Investition hält Cryptology nun ca. 3,4% (auf unverwässerter Aktienkapitalbasis) des Krypto-Riesen Block.one.

Da Block.one ein privat geführtes Unternehmen ist, können sich Investoren auf dem öffentlichen Markt nur indirekt über den Besitz von öffentlich gehandelten Cryptology-Aktien an dem Unternehmen beteiligen.

Christian Angermayer, Gründungsinvestor von Cryptology: "Das institutionelle Interesse an Bitcoin und Krypto war noch nie so groß. Die Akzeptanz von Kryptowährungen hat gerade erst begonnen, und Cryptologys hochwertige Portfoliounternehmen bietet unseren Investoren nicht nur ein Investment in führende Unternehmen der Kryptoindustrie, sondern auch in die Bitcoin-Entwicklung."

"Wir wollen die Kommunikation von Cryptology mit den Kapitalmärkten stetig verbessern und werden ab heute die NAV-Schätzungen von Cryptology auf wöchentlicher Basis veröffentlichen", sagte Patrick Lowry, CEO von Cryptology. "Diese NAV-Schätzung spiegelt aus unserer Sicht immer noch nicht die vielen stillen Reserven in einigen unserer Investitionen und auch nicht das nahezu unbegrenzte Potenzial von Bitcoin wider. Ich freue mich schon auf baldige News zu Stealth-Mode-Projekten, die bei mehreren unserer Portfoliounternehmen entwickelt werden."