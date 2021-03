Berlin (ots) - Zum heutigen Gespräch von Bundeskanzlerin und Bundesministern mit

Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die wirtschaftlichen

Folgen der Corona-Pandemie erklärt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger:



"Die deutsche Wirtschaft übernimmt selbstverständlich ihre

gesamtgesellschaftliche Verantwortung in der Corona-Krise. Wir sehen in einem

schnellen Hochfahren der Covid-19-Impfungen und auch der Testungen in

Unternehmen einen entscheidenden Beitrag, um das wirtschaftliche Lebens wieder

zu normalisieren. Die Unternehmen stehen in großer Zahl mit ihren Betriebsärzten

bereit, um hier zu unterstützen.







schnell verbessert wird. Für das Impfen in den Unternehmen müssen noch

rechtliche Fragen, vor allem die der Haftung, geklärt werden. Wir müssen zudem

schnell digitale Lösungen zur Dokumentierung von Impfen und Testen finden. Das

wird ein Schlüssel zu Öffnung. Je pragmatischer und niedrigschwelliger die

Verfahren sind, desto breiter werden sich die Unternehmen an der Umsetzung auch

beteiligen.



Corona darf aber die strukturellen Herausforderungen unseres Landes nicht

überdecken. Unsere Sozialsysteme haben während der Corona-Pandemie gut

funktioniert und viele Krisenfolgen abgefedert. Das wollen wir erhalten. Aber

die Kassen sind leer und die Sozialsysteme waren bereits vor der Krise durch den

demografischen Wandel unter Druck. Wir müssen deshalb endlich eine ehrliche

Debatte über notwendige Reformen in den Sozialsystemen führen.



In der schulischen Bildung haben wir eine Generation, die faktisch ein Jahr

Bildungschancen verloren hat. Die sozialen Folgen dürfen wir nicht

unterschätzen. Insbesondere Kinder aus bildungsfernen Schichten werden noch

Jahre - im worst cast - bis in ihr Berufsleben davon gezeichnet sein. Hier

brauchen wir eine Bildungsoffensive!"



Pressekontakt:



Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Julika Lendvai,

Abteilungsleiterin Kommunikation; Larissa Sengfelder, Pressesprecherin



T: +49 30 2033-1800

E: Kommunikation@arbeitgeber.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6512/4861614

OTS: BDA - Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände





