Mary Kay Inc. ernennt Wendy Wang zur Präsidentin der Region Asien-Pazifik

Die globale Kosmetikmarke Mary Kay Inc., die sich für Unternehmertum und Selbstbestimmung von Frauen einsetzt und ihre Unternehmenszentrale in Addison (Texas, USA) hat, hat vor einigen Tagen die Ernennung von Wendy Wang zur Präsidentin der Region Asien-Pazifik bekannt gegeben.

Wendy Wang, President of Mary Kay’s Asia Pacific Region (Photo: Mary Kay Inc.)

In ihrer neuen Rolle wird Wang im Bestreben, Wachstum für das Unternehmen in der Region Asien-Pazifik und darüber hinaus zu erreichen, strategische Weitsicht und Führungsarbeit einbringen. Wang stieß 2002 als Juristin für die Region Asien-Pazifik zur Rechtsabteilung des Unternehmens. Kurz darauf trat sie einen mehrjährigen Einsatz in China an. Nach ihrer Rückkehr in die Unternehmenszentrale im Jahr 2012 wurde sie in die Funktion als Vice President und Associate General Counsel befördert, wo sie für rechtliche Fragen und Compliance in allen vier Regionen zuständig war. 2019 ging Wang für eine neue Aufgabe erneut nach China und wurde 2020 zum Chief Commercial Officer für die Region Asien-Pazifik befördert. In dieser Rolle entwickelte und förderte sie die Umsetzung von geschäftlichen Strategien und unterstützte das Team der Region Asien-Pazifik in leitender Funktion in Bereichen wie Vertrieb, Marketing, Business-Technologie und im operativen Geschäft, wo sie sich auf die Herausforderungen der Verantwortung als Regionalpräsidentin vorbereiten konnte.

„Wir gratulieren Wendy zum Wechsel in ihre neue Rolle als Präsidentin von Mary Kay Asia Pacific (Asien-Pazifik)“, sagte David Holl, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Mary Kay. „Sie setzt sich mit Leidenschaft für die unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen von Mary Kay ein und hat sich als Führungskraft bei Mary Kay bewährt. Während ihrer Anstellung hat sie unermüdlich ein starkes und begabtes Juristenteam zusammengestellt, das eine von Regeltreue und Mitgefühl geprägte Kultur in China und in der gesamten Region Asien-Pazifik errichtet hat. Wir freuen uns sehr, sie als Vorstandsmitglied willkommen heißen zu dürfen, und führen unsere Anstrengungen fort, das Leben von Frauen rund um die Welt zu bereichern.“