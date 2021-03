GF Global Cannabis Opportunity Fund weiter auf der Erfolgsspur

News & Fakten zum Cannabis- und Psychedelika-Sektor - Ihre kompakte Fach-Kolumne von Carsten Ringler, Fondsmanager des GF Global Cannabis Opportunity Fund

Marktkommentar und Zusammenfassung der wichtigsten Sektor-News:

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) steigt beim kanadischen Cannabis Unternehmen OrganiGram Holdings Inc. mit einem Anteil von knapp 20% ein. Mit dem Investment von 221 Mio CAD (147 Mio EUR) handelt es sich um einen strategischen Schachzug von BAT, da eine zusätzliche Vereinbarung ebenfalls die gemeinsame Entwicklung von zukunftsfähigen Cannabisprodukten vorsieht. Der Markt für Lifestyle Cannabis-Produkte ist äußert lukrativ und der nächste Big Tobacco Konzern scheint das enorme disruptive Potenzial zu erkennen. Der Konkurrent Altria Inc. hat bereits ein strategisches Investment bei der Cronos Group getätigt. OrganiGram Aktien sprangen am Donnerstag vorbörslich bis zu 47% hoch, nachdem sie anschließend auf starken 30% im Vergleich zum Vortag konsolidierten.

Carsten Ringler, Fondsmanager des GF Global Cannabis Opportunity Fund, meint dazu folgendes:

"Mit British American Tobacco steigt nun der nächste Tabakgigant in die Cannabisbranche ein. Man kan auch sagen "BIG TOBACCO goes CANNABIS". Wir sind weiterhin vom disruptiven Potential von Cannabis auf unterschiedliche Konsumersegemente wie der Getränke- aber auch Tabakindustrie überzeugt. Wir freuen uns über die starke Kursperformance von Organigram Holdings, die zu unseren Kernpositionen im Anlagevermögen gehört."

Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Im Anlagevermögen des Fonds befinden sich derzeit 45 Titel. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen hier: hanffonds.de

Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Kurzprofil des Fonds:

Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Aktuelle Kurse des Fonds können Sie u.a. auf wallstreet-online.de nachverfolgen: https://www.wallstreet-online.de/fonds/li0507461338-gf-global-cannabis ...

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Die im Beitrag angesprochenen Unternehmen OrganiGram Holdings und Cronos Group befinden sich derzeit im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund.

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV. Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.