NuORDER kündigt 45 Millionen Dollar Finanzierung an

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die jüngste Investitionsrunde der führenden

B2B-Commerce-Plattform ist ein Zeichen für die sich schnell verändernde Groß-

und Einzelhandelslandschaft



NuORDER, die führende B2B E-Commerce-Plattform, gibt bekannt, dass sie in einer

Finanzierungsrunde unter der Führung von Brighton Park Capital und Imaginary

Ventures 45 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Die Finanzierung ist ein Beweis

für die Beschleunigung des elektronischen Kaufs und Verkaufs in den letzten

zwölf Monaten und verdeutlicht die zukünftigen Wachstumschancen, die im

Multi-Billionen-Dollar-B2B-Markt bestehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diese Investitionsphase wird das weitere Wachstum und die Expansion von NuORDERin den Schwerpunktmärkten unterstützen und das Unternehmen in die Lageversetzen, Handel, Finanzen, Zahlungen, Daten und Entdeckungen im globalenB2B-Markt zwischen Marken und Einzelhändlern für sich zu gewinnen und zuverändern.Natalie Massenet, Mitbegründerin und Managing Partner von Imaginary Ventures undGründerin von Net-A-Porter, wird als Vorstandsmitglied und strategischePartnerin die europäische Expansion und das Wachstum des Mode- undLuxuseinzelhandelsmarktes mitgestalten. Managing Partner Mark Dzialga vonBrighton Park Capital wird ebenfalls einen Sitz im Vorstand einnehmen und seineExpertise bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung ihrer globalenAmbitionen und im Bereich Zahlungsverkehr und Marktplatz einbringen."Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass sich die Mode- undEinzelhandelsbranche nur langsam an Veränderungen anpasst, wenn sie nicht dazugezwungen ist, und dieses vergangene Jahr war für viele ein weiterer kritischerWendepunkt", sagte Natalie Massenet, Mitbegründerin und Managing Partner vonImaginary Ventures. In den letzten Jahrzehnten lag der Fokus zwar stark auf demVerbraucher-Bereich des Einzelhandels, aber in der Art und Weise, wie dieBranche hinter den Kulissen agiert, gab es wenig Fortschritte. NuORDER hat diedringend benötigte Technologie entwickelt, um den Großhandel, den Einkauf, dasMerchandising und jetzt auch den Zahlungsverkehr zu unterstützen und denUnternehmen digitale Werkzeuge an die Hand zu geben, um in einer sich schnellverändernden Verbraucher- und Einzelhandelslandschaft effizient und profitabelzu arbeiten. Imaginary Ventures ist stolz darauf, NuORDER zu unterstützen, undich freue mich, dem Board of Directors beizutreten, um das Unternehmen beimEintritt in diese nächste Wachstumsphase zu unterstützen.""NuORDER hat den Einkaufs- und Verkaufsprozess im Großhandel für führendeglobale Marken und Einzelhändler digital transformiert", sagte Mark Dzialga, CEOund Managing Partner von Brighton Park. Die Konsumlandschaft entwickelt sich