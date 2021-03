BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci hat am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt. Nicht nur Opposition und Medien, sondern auch Teile der Vier-Parteien-Koalition in Bratislava warfen ihm schon lange Versagen und Planlosigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. "Leider haben die zwei kleineren Koalitionsparteien ihren Verbleib in der Regierung an meine Demission als Bedingung geknüpft", erklärte der 46-jährige Krajci in einer emotionalen Ansprache vor Journalisten.

Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic kündigte an, der Rücktritt seines Parteifreundes werde erfolgen, wenn die Nachfolge geregelt sei. Noch vor wenigen Tagen hatte der liberale Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Richard Sulik gefordert, auch Matovic selbst müsse zurücktreten.