Geplante Übernahme des Aviation Investment und Asset Management Geschäfts der DVB Bank durch SVPGlobal und EnTrust Global

Die von dem führenden alternativen Asset Management-Unternehmen EnTrust Global („EnTrust“) verwaltete Blue Sky Aviation-Strategie und die von der globalen Investmentgesellschaft Strategic Value Partners, LLC und ihren Tochtergesellschaften („SVPGlobal“) verwalteten Fonds gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb des Aviation Investment and Asset Management-Geschäfts (das „Business“) von der DVB Bank Gruppe erzielt haben. Die Transaktion wird voraussichtlich während der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen.

Das Business, das weltweit zu den Top 10 der Luftfahrtdienstleister gehört, wird durch die neu gegründete britische Gesellschaft Deucalion Aviation Limited („Deucalion“ oder das „Unternehmen“) übernommen. Heute ist das Unternehmen eine globale Aviation-Management-Plattform, die umfassende, schlüsselfertige Lösungen für Finanzinvestoren anbietet, die Kapital in Flugzeug-Assets investieren wollen. Die Lösungen beinhalten Origination, Strukturierung, Ausführung, Fondsmanagement und ein umfassendes Spektrum an Service-Aktivitäten, einschließlich Wiedervermarktung von Flugzeugen, technisches Management, Leasing-Management und Beratung. Das 45-köpfige Team verwaltet ca. 160 Flugzeuge, die an mehr als 80 Fluggesellschaften weltweit verleast sind und einen Gesamtwert von ca. 5 Mrd. US-Dollar repräsentieren.

Die Investition von EnTrust und SVPGlobal soll dem bestehenden Managementteam die nötige Unterstützung bieten, um die internationale Wachstumsstrategie weiter auszubauen und ergänzende Möglichkeiten zu erkunden, die sich aus den aktuellen Verwerfungen in der Luftfahrtindustrie ergeben.

Deucalion, das gemeinsam von Jon Skirrow und Stephan Sayre geleitet werden soll, wird durch ein Joint Venture zwischen EnTrust und SVPGlobal erworben, das die komplementäre Expertise der beiden Firmen nutzt. Führende Mitglieder der Teams von EnTrust Blue Sky Aviation und SVPGlobal haben in den letzten 15 Jahren bei verschiedenen Transaktionen zusammengearbeitet.

Jon Skirrow erklärte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EnTrust und SVPGlobal, nachdem wir viele Jahre erfolgreich mit der DVB Bank Gruppe zusammengearbeitet haben. Diese neue Investition wird uns dabei unterstützen, unseren starken Wachstumskurs fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden auch in der nächsten Entwicklungsphase unsere weltweit führenden Dienstleistungen anbieten zu können.“