Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Im Rahmen der ersten Lockerungsschritte des

aktuellen Lock-Downs spielt die Erfassung von Kontakten eine immer stärkere

Rolle. Gerade auf Ebene der Bundesländer wird dabei aktuell auch diskutiert auf

digitale Erfassungssysteme in App-Form zu setzen. Brandenburg bietet dafür

"Check In Brandenburg" an.



Bereits vor einigen Wochen nahm die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH das

Thema in den Fokus. Dies geschah innerhalb der Initiative "Gastfreundschaft mit

Verantwortung in Brandenburg". Im Rahmen dieser Initiative setzt das Reiseland

Brandenburg für die Kontaktdatenerfassung nach Ausschreibung auf die MeldeApp -

eine Lösung der shapefruit AG aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.







bei denen sie im Einsatz ist, hat sich die MeldeApp von shapefruit zu einem

Marktführer der digitalen Kontakterfassungen im Rahmen der Corona-Pandemie

entwickelt.



Nach Regionen wie Eifel, Rheinhessen oder Ahrtal hat sich mit Brandenburg

erstmals ein Bundesland für die Lösung entschieden. Die TMB bietet die digitale

Lösung zur Erfassung von Personendaten kostenlos für alle Betriebe und

Unternehmen in Brandenburg an.



Die MeldeApp führt den Nutzer am eigenen Handy durch einen standardisierten

Ablauf, so dass nichts vergessen wird. Die Daten können vom Betrieb exportiert

werden, sollte es zu einer Anfrage des Gesundheitsamtes kommen. Dabei ist die

App datenschutzkonform, alle Daten werden nach Ablauf der Fristen automatisch

gelöscht.



"Für uns war es wichtig, dass wir eine Anwendung einsetzen, die nicht nur dem

allgemeinen Datenschutzbestimmungen entspricht, sondern auch den spezifischen

Regularien und Situationen unseres Bundeslandes angepasst werden kann. Darüber

hinaus bietet die neue Click & Meet-Funktion einen tollen Zusatznutzen für

unsere Unternehmen", sagt Dr. Andreas Zimmer, Abteilungsleiter bei der TMB

Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.



Mehr zur MeldeApp: https://www.shapefruit.de/



Mehr zu 'Check In Brandenburg':

https://www.tourismusnetzwerk-brandenburg.de/check-in-brandenburg/



Pressekontakt:



shapefruit AG

Frank Mies

mailto:presse@shapefruit.de

Tel. 02641-80050



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153862/4861688

OTS: shapefruit AG





