Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat am 26.02.2021, Az.: 4 O1981/20, eine weitere wichtige Entscheidung im sogenannten Audi Abgasskandalerlassen und einem durch die Nürnberger Kanzlei Dr. Hoffmann & PartnerRechtsanwälte vertretenen Audi A8-Fahrer Schadensersatz zuerkannt. Zudem hatAudi bereits angekündigt, gegen die Entscheidung keine Rechtsmittel einzulegen,so dass das Urteil rechtskräftig ist. "Auch Besitzer von Fahrzeugen der MarkenAudi, Porsche und VW mit 3,0 Liter Dieselmotoren sollten sich daher nicht aufdie Rückrufaktionen verweisen lassen, sondern Schadensersatz verlangen",empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im Bank- undVerbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte ausNürnberg.Der Volkswagen-Konzern hat nicht nur bei den durch die Volkswagen AGhergestellten Dieselmotoren des Typs EA189 "getrickst". Gerade in letzter Zeitkommt immer mehr ans Licht, dass auch die mit einem 3,0 Liter V6 Motorbestückten Premium-Modelle des Konzerns mit unzulässigen Abschalteinrichtungenversehen sind. Bereits seit Längerem werden auch Fahrzeuge der Marken Audi,Porsche und VW, in denen die federführend durch die Audi AG entwickeltenDieselmotoren mit der Typenbezeichnung EA896 und EA897 verbaut sind, in dieWerkstatt gerufen. Dementsprechend erhielt auch der Kläger in dem Verfahren vordem LG Nürnberg-Fürth unter dem Betreff "Rückruf 23X6" ein Rückrufschreiben,womit er zur Durchführung eines Software-Updates aufgefordert wurde.Nachdem sich die Audi AG im außergerichtlichen Bereich grundsätzlich nichtvergleichsbereit zeigt, erhob die Kanzlei Dr. Hoffmann und Partner Rechtsanwältefür ihren Mandanten eine Schadensersatzklage vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth."Nach Überprüfung der uns vorliegenden Bescheide, wurden durch dasKraftfahrt-Bundesamt (KBA) abhängig vom Modelltyp verschiedenste Dinge bei den3-Liter Motoren bemängelt", stellt Rechtsanwalt Göpfert fest. Nach Auffassungder Nürnberger Rechtsanwälte stehen bereits aufgrund der vom KBA aufgefundenenillegalen Abschalteinrichtungen auch für die betroffenen Kunden von Audi,Porsche und VW die notwendigen Tatsachen zur Verfügung, umSchadensersatzansprüche erfolgversprechend geltend zu machen.Hierbei muss natürlich im jeweiligen Einzelfall genau und sorgfältig gearbeitetwerden. "Dies haben wir getan. Demgegenüber hielt das Gericht den Vortag derAudi AG für unzureichend und ging demgemäß in seiner Entscheidung von einerunzulässigen Abschalteinrichtung aus", erläutert der sachbearbeitendeRechtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann. Das Landgericht Nürnberg-Fürth stellt in