NEW YORK (dpa-AFX) - Die Welt hat nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres in dem einen Jahr, seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie erklärt hat, einen "Tsunami des Leidens" durchgestanden. "So viele Leben wurden verloren. Volkswirtschaften wurden auf den Kopf gestellt und Gesellschaften ins Taumeln gebracht", sagte der UN-Chef am Donnerstag laut Mitteilung in New York. "Die verletzlichsten haben am meisten gelitten. Die Abgehängten wurden noch weiter abgehängt."

Guterres dankte all denjenigen, die die Gesellschaften trotzdem am Laufen gehalten hätten, darunter dem medizinischen Personal. Ausdrücklich honorierte er auch all diejenigen, "die gegen Leugner und Desinformation aufgestanden sind und Wissenschaft und Sicherheitsvorgaben gefolgt sind. Ihr habt dabei geholfen, Leben zu retten".