Vertex gibt Partnerschaft mit BigCommerce bekannt, um Einzelhändlern eine optimierte Compliance-Lösung für die Umsatzsteuer zu bieten Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.03.2021, 19:30 | 99 | 0 | 0 11.03.2021, 19:30 | Die Geschäftsbeziehung unterstützt steigende Compliance-Anforderungen in der schnell wachsenden E-Commerce-Branche KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, gibt seine Partnerschaft mit BigCommerce, einem bewährten E-Commerce-Marktführer, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft soll eine Automatisierungslösung für Umsatz- und Gebrauchssteuer für den BigCommerce Apps Marketplace bereitgestellt werden.Die Partnerschaft erweitert das Netzwerk der Integrationen von Vertex, welches Steuern mit ERP-, Beschaffungs-, Rechnungsstellungs- und E-Commerce-Systemen verbindet, sodass Einzelhändler die Steuern für jede Transaktion nahtlos berechnen können.

BigCommerce ist eine offene SaaS-Cloud-E-Commerce-Plattform, die Unternehmensfunktionen mit offener Architektur und einem breiten Ökosystem an Anwendungen kombiniert.Die Integration mit Vertex bietet Tausenden von B2B- und B2C-Einzelhändlern, die BigCommerce in 150 Ländern und zahlreichen Branchen verwenden, eine robuste Lösung für Umsatz- und Gebrauchssteuer, die Berechnungen, Berichterstellung und Compliance vereinfacht. „Die Transaktionssteuer ist ein integraler Bestandteil des E-Commerce, jedoch ist sie aufgrund der sich häufig ändernden und komplexen Anforderungen schwierig zu verwalten“, so Chris Jones, Chief Revenue Officer bei Vertex.„Mit der Steuer-Lösung von Vertex erhalten BigCommerce-Einzelhändler Zugang zu einer leistungsstarken Technologie für Berechnung und Berichterstellung sowie zu aktuellsten Steuerdaten. Dies ermöglicht Einzelhändlern eine zuverlässige Skalierung ihrer globalen Abläufe.“ Neben der Compliance-Optimierung verknüpft Vertex die Steuerdaten mit anderen Geschäftsfunktionen wie Beschaffung und Lieferkette, um Ressourcen zu optimieren und strategisches Wachstum zu ermöglichen. „Unsere Partnerschaft mit Vertex unterstreicht unser Engagement, Händlern Zugang zu den hochwertigsten Technologien der Branche zu bieten“, so Russell Klein, Chief Commercial Officer bei BigCommerce.„Vertex teilt unser Bestreben, Händlern zu helfen, mehr Produkte in verschiedenen Ländern anzubieten und ihr Geschäft einfach zu skalieren, um maximalen Erfolg zu erzielen.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Kunden angesichts der weltweit zunehmend hohen Steuerkomplexität gemeinsam zu unterstützen.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Vertex Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer