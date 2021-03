Iguatemi dehnt seinen Supportvertrag mit Rimini Street auf Application Management Services für SAP aus

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware, der führende Anbieter von externem Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekanntgegeben, dass Iguatemi, das führende Unternehmen Brasiliens für die Verwaltung von Einkaufszentren, seinen SAP-Supportvertrag mit Rimini Street jetzt auf Application Management Services (AMS) für SAP und Rimini Street Watch für SAP ausgedehnt hat. Seit 2016 unterstützt Rimini Street die genauestens angepassten Anwendungen des Unternehmens für SAP ECC 6.0 und Business Objects. Mit einem einzigen Anbieter sowohl für sein SAP Application Management als auch für Support Services kann die IT-Abteilung von Iguatemi ihre verfügbaren Ressourcen jetzt bündeln, um den Anforderungen anderer IT-Projekte innerhalb des Unternehmens gerecht zu werden. Die infolge dieses Wechsels des Support-Anbieters generierten Einsparungen wurden genutzt, um Initiativen für Innovationen innerhalb des Unternehmens voranzubringen, darunter bei der Anwendungsentwicklung und der Übernahme anderer SaaS-Lösungen – den Anwendungen Salesforce, Success Factors und SAP Time Management. So kann die Nachfrage bedient und das Geschäftswachstum gefördert werden.

Iguatemi Extends its Support Agreement with Rimini Street to Include Application Management Services for SAP (Photo: Business Wire)

Optimierung von IT-Ressourcen mit Wartung und Support für SAP-Produkte

Iguatemi hat seinen Sitz in São Paulo. Das Unternehmen hat in Brasilien wegweisende Arbeit mit neuen Modellen für die Modebranche und die Gestaltung von Einkaufszentren geleistet und betreibt im ganzen Land jetzt 16 Einkaufszentren, zwei Outlets und drei Geschäftsbürotürme. Mitte 2015 rief Iguatemi eine Initiative zur Optimierung von IT-Ressourcen und zur Reduzierung der hohen Kosten für SAP-Wartung und -Support ins Leben, um seine finanziellen Ziele zu realisieren und in neue Technologien zu investieren, Innovationen anzutreiben und die Umsätze zu steigern.