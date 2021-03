DGAP-News Eat Beyond Global Holdings wird in den VegTech Index aufgenommen Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 11.03.2021, 20:25 | 75 | 0 | 0 11.03.2021, 20:25 | DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Eat Beyond Global Holdings wird in den VegTech Index aufgenommen



11.03.2021 / 20:25

Eat Beyond (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) freut sich bekannt zu geben, gemeinsam mit nur 20 anderen Unternehmen für den VegTech Index ausgewählt worden zu sein. Der VegTech Index ist der erste seiner Art und versammelt führende, börsennotierte Unternehmen, die Produkte auf pflanzlicher Basis produzieren und handeln.

Er soll als finanzwirtschaftlicher Indikator dienen und basiert auf einem kapitalisierungsgewichteten Leistungsvergleich, der die finanzielle Gesamtlage und Stabilität dieses Sektors wiedergibt. "Eat Beyond freut sich, als eines von nur 21 Unternehmen weltweit zu diesem neuen Index zu gehören, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Bei Investoren und Verbrauchern ist das Wachstum der pflanzenbasierten Industrie zwar eindeutig zu erkennen, aber dieser Index wird durch das Angebot konsolidierter Finanzdaten zum einem starken neuen Indikator für das volle Gewicht, die Tragweite und das Potenzial des pflanzlichen und Food-Tech-Sektors werden." Als Voraussetzung für die Aufnahme in den Index müssen die Unternehmen die Produktentwicklung ohne Tierversuche zum Schwerpunkt machen und dürfen keine tierischen Produkte herstellen oder die wildlebende Tierwelt stören. Der VegTech Index ist im Januar 2021 um 23% gestiegen. "Investoren können sich jederzeit anhand des Dow Jones oder NASDAQ einen Überblick über die allgemeinen Marktzahlen und Durchschnittswerte der großen Unternehmen verschaffen," so Morris. Dieser neue Index bietet jedoch eine großartige Möglichkeit für Investoren und Analysten, im Speziellen eine Momentaufnahme des wachsenden Marktes für pflanzliche und alternative Lebensmittel zu erhalten. Der VegTech lndex wurde von Elysabeth Alfano, der Gründerin von Plant Powered Consulting, und Sasha Goodman, ebenfalls Investorin, ins Leben gerufen und repräsentiert börsennotierte Unternehmen, die aktiv und mit innovativen Maßnahmen daran arbeiten, Tiere aus der Lieferkette zu nehmen und so einige der dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Seite 2 ► Seite 1 von 5



