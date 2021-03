Vom Impfstoff von Johnson & Johnson soll Deutschland 36,7 Millionen Dosen erhalten, insgesamt hat die EU Dosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Die EMA erklärte, eine bedingte Zulassung sei gründlich und nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft worden. Hersteller sind verpflichtet, auch danach noch Daten etwa zur Langzeitwirkung zu übermitteln. Das von der Johnson-Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelte Präparat muss nur einmal, nicht zweimal gespritzt werden. Es ist bei Kühlschranktemperatur zu lagern. In der EU sind bereits drei Mittel zugelassen: von Pfizer /Biontech, Moderna und Astrazeneca.

BERLIN/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das Coronavirus kommt in der EU ein vierter Impfstoff auf den Markt, bei dem schon eine Spritze reicht. Die EU-Kommission erteilte am Donnerstag dem US-Herstellers Johnson & Johnson auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung. Die EU erwartet erste Lieferungen im April. Dann sollen in Deutschland auch normale Praxen mitimpfen - die Ärzte warnen aber vor Verzögerungen wegen Vorbehalten der Länder. Dänemark setzte Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca vorerst vorsorglich aus, um unter anderem einen Todesfall zu prüfen.

Ask 0,80

Ask 0,80

Ask 0,39

Ask 0,39

Damit die Impfungen mit mehr Lieferungen mehr Tempo aufnehmen, sollen im April auch normale Arztpraxen auf breiter Front einbezogen werden. Nach einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen Impfungen in Praxen "frühestmöglich", aber spätestens in der Woche vom 19. April starten. Verfügbarer Impfstoff soll jedoch weiter zuerst an die bestehenden regionalen Impfzentren der Länder gehen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte vor Verzögerungen bis in den Mai: "Wir befürchten, dass mit diesem Beschluss das wohnortnahe, flächendeckende und schnelle Impfen in den Praxen im April nicht mehr stattfinden wird. Wenn wir aber eines nicht haben, dann ist es Zeit." Ein rasches Durchimpfen der Bevölkerung sei selbst mit aufgestockten Impfzentren nicht zu erreichen. "Das geht nur mit den Praxen: Fünf Millionen Impfungen in der Woche sind dort absolut machbar."

Die KBV kritisierte, dass zuerst die Impfzentren Impfstoffe bekommen und dann die Praxen mit den übrig gebliebenen Resten folgen sollten. "Den Impfturbo können wir so noch nicht auf Straße bringen", sagte Gassen. Die Länder hätten das Verfahren unnötig verkompliziert. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte im Deutschlandfunk: "Wir sind nicht nur bereit, wir scharren seit Wochen ungeduldig mit den Hufen."