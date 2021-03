Berlin (ots) - ITB Berlin veröffentlicht die aktuellen World Travel Monitor®

Ergebnisse von IPK International zur weltweiten Entwicklung der Auslandsreisen

im Jahr der Pandemie und zu den Reiseabsichten in 2021



Nach überdurchschnittlich starken Wachstumsraten in den letzten 10 Jahren ist

die Vorzeige-Branche Tourismus dramatisch abgestürzt und zählt zu den am

stärksten betroffenen Wirtschaftsbranchen des Pandemie-Jahres. Weltweite

Auslandsreisen sind 2020 um 70 Prozent zurückgegangen. Die Verluste nach

Kontinenten und Reisesegmenten fallen unterschiedlich aus. So schnitten

naturorientierte Urlaubsarten und Autoreisen während der Pandemie deutlich

besser ab als Flugreisen oder Städte- und Rundreisen. Trotz des weltweit

drastischen Einbruchs in 2020 erlauben die aktuellen Umfrageergebnisse einen

optimistischen Blick auf das Reisejahr 2021: Zwei Drittel der weltweiten

Reisenden haben die Absicht, in 2021 wieder ins Ausland zu reisen.









Für das Reisejahr 2020 ermittelt der World Travel Monitor® von IPK International

einen weltweiten Rückgang der Auslandsreisen um 70 Prozent. Die Trends auf den

einzelnen Kontinenten sind unterschiedlich: Während die Auslandsreisen der

Asiaten, bedingt durch den frühen Ausbruch der Pandemie, mit fast 80 Prozent am

stärksten zurückgegangen sind, weisen die Auslandsreisen der Europäer mit einem

Minus von 66 Prozent die geringsten Verluste auf. Die Auslandsreisen der

Lateinamerikaner mit einem Rückgang von 70 Prozent und die der Nord-Amerikaner

mit minus 69 Prozent liegen dagegen etwa im weltweiten Durchschnitt.



Corona führte zu Veränderungen im Reiseverhalten



Vom weltweiten Rückgang der Auslandsreisen am stärksten betroffen waren die

Urlaubsreisen (- 71 Prozent). Geschäftsreisen (- 67 Prozent) und sonstige

private Reisen (- 62 Prozent) schnitten im Vergleich dazu etwas besser ab. Im

Segment der Urlaubsreisen mussten Rundreisen und Städtereisen

überdurchschnittliche Verluste hinnehmen (- 75 Prozent), wogegen der Bade- /

Strandurlaub und insbesondere die naturorientierten Urlaubsarten deutlich besser

durch die Krise kamen (- 53 Prozent).



Ebenfalls stark betroffen von der Pandemie waren wie zu erwarten Flugreisen, die

im Segment Auslandsreisen weltweit um 74 Prozent zurückgingen. Auslandsreisen

mit dem Auto haben im Vergleich dazu deutlich besser abgeschnitten (- 58

Prozent). Im Unterkunftsbereich gab es ebenfalls überdurchschnittliche Rückgänge

für die Hotellerie (- 73 Prozent), dagegen geringere Verluste für die sonstigen

- auch privaten - Unterkunftsarten. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Differenzierte Entwicklungen auf den Kontinenten in 2020Für das Reisejahr 2020 ermittelt der World Travel Monitor® von IPK Internationaleinen weltweiten Rückgang der Auslandsreisen um 70 Prozent. Die Trends auf deneinzelnen Kontinenten sind unterschiedlich: Während die Auslandsreisen derAsiaten, bedingt durch den frühen Ausbruch der Pandemie, mit fast 80 Prozent amstärksten zurückgegangen sind, weisen die Auslandsreisen der Europäer mit einemMinus von 66 Prozent die geringsten Verluste auf. Die Auslandsreisen derLateinamerikaner mit einem Rückgang von 70 Prozent und die der Nord-Amerikanermit minus 69 Prozent liegen dagegen etwa im weltweiten Durchschnitt.Corona führte zu Veränderungen im ReiseverhaltenVom weltweiten Rückgang der Auslandsreisen am stärksten betroffen waren dieUrlaubsreisen (- 71 Prozent). Geschäftsreisen (- 67 Prozent) und sonstigeprivate Reisen (- 62 Prozent) schnitten im Vergleich dazu etwas besser ab. ImSegment der Urlaubsreisen mussten Rundreisen und Städtereisenüberdurchschnittliche Verluste hinnehmen (- 75 Prozent), wogegen der Bade- /Strandurlaub und insbesondere die naturorientierten Urlaubsarten deutlich besserdurch die Krise kamen (- 53 Prozent).Ebenfalls stark betroffen von der Pandemie waren wie zu erwarten Flugreisen, dieim Segment Auslandsreisen weltweit um 74 Prozent zurückgingen. Auslandsreisenmit dem Auto haben im Vergleich dazu deutlich besser abgeschnitten (- 58Prozent). Im Unterkunftsbereich gab es ebenfalls überdurchschnittliche Rückgängefür die Hotellerie (- 73 Prozent), dagegen geringere Verluste für die sonstigen- auch privaten - Unterkunftsarten.