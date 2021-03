Converge Technology Solutions meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020

Toronto und Gatineau, Quebec (ots/PRNewswire) - Converge Technology Solutions

Corp. (" Converge " oder "das Unternehmen ") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF),

eine nationale Plattform von regional fokussierten Anbietern von

Hybrid-IT-Lösungen in den USA und Kanada, freut sich, seine Finanzergebnisse für

die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2020 bekannt zu geben. Alle

Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.



Q420 & FY20 Highlights





- Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 289,6Millionen Dollar und der Jahresumsatz um 38 % auf 948,8 Millionen Dollar- Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um98 % auf 23,4 Dollar und das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 92 % auf60,5 Millionen Dollar- Der Nettogewinn im vierten Quartal betrug 1 Millionen Dollar und derJahresverlust 4,2 Millionen Dollar- Stärkung der Bilanz durch die Aufnahme von 109 Millionen Dollar Eigenkapitalim Jahr 2020- Abschluss der Front-Office-Integration von 12 Tochtergesellschaften, was zugeschätzten jährlichen Kosteneinsparungen von über 20 Millionen Dollar führte- Abschluss einer dreijährigen, verbindlich zugesagten revolvierendenKreditfazilität in Höhe von 140 Millionen Dollar, die zu geschätztenjährlichen Zinskosteneinsparungen von über 8 Millionen Dollar führen wird- Abschluss von fünf Übernahmen im Jahr 2020, darunter PCD Solutions, Inc. mitSitz in Quebec, Unique Digital, Inc. mit Sitz in Texas, Workgroup Connections,Inc. mit Sitz in Missouri, Vivvo Applications Studio LTD. mit Sitz inSaskatchewan und Vicom Computer Services, Inc. mit Sitz im Nordosten der USA.- Platzierung als am schnellsten wachsenden Unternehmen auf der CRN Fast Growth150 Liste 2020; Ernennung zum Red Hat Rising Star Partner of the Year;Auszeichnung als 2020 Ingram Micro Cloud Reseller Partner of the Year NorthAmerica; Erlangung der VMware Master Competencies für Netzwerkvirtualisierungund Cloud Management & Automation; Erlangung des Titanium Partner Status beiDell Technologies; und Erhalt des Cisco CX Specialization StatusIm Anschluss an das Quartal 2021- Abschluss einer 86,5-Millionen-Dollar-Eigenkapitalfinanzierung zu 4,85 Dollarpro Stammaktie im Januar 2021- 2 Jahre in Folge als Top-Performer auf der OTCQX Best 50 List und der TSXVenture 50 List ausgezeichnet- Wechsel von der TSX Venture Exchange an die TSX am 11. Februar 2021- Abschluss von zwei Akquisitionen, darunter CarpeDatum LLC, ein Spezialist fürkünstliche Intelligenz und Analysen, und Accudata Systems, Inc. ein Anbietervon Cybersecurity und Managed Services"Converge war noch nie so stark und so gut für weiteres Wachstum positioniertwie heute", so Shaun Maine, CEO von Converge. "Unsere jüngsten Bemühungen, dievon der Stärkung unserer Bilanz über die Ausweitung unserer geografischenReichweite in wertvolle Märkte wie Texas bis hin zu unserem kürzlichen Aufstiegan die TSX reichen, versetzen uns in eine ideale Position, um die Anforderungenunserer großen und wachsenden Kundenbasis an IT-Lösungen zu erfüllen. Wir hattenim 4. Quartal unser bisher stärkstes Quartal mit einem Umsatz von 289,5Millionen Dollar und einem bereinigten EBITDA von 23,4 Millionen Dollar. Dasjährliche bereinigte EBITDA-Wachstum lag das zweite Jahr in Folge bei über 90 %.Wir haben im vergangenen Jahr auch eine Reihe neuer institutioneller undprivater Investoren als Aktionäre begrüßt und werden uns weiterhin auf Wachstumund die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie zum Nutzen allerConverge-Stakeholder konzentrieren.""Dass unser Team diese Ergebnisse erzielt hat, während es den Druck und dieAnforderungen der COVID-19 bewältigte, spricht wahrlich Bände über dasEngagement und den Ehrgeiz jedes einzelnen unserer Mitarbeiter", fügte GregBerard, Präsident von Converge, hinzu. "Während wir das Erreichte feiern und dieWidrigkeiten des Jahres 2020 überwinden, werden wir diesen Schwung nutzen, um imkommenden Jahr weiteres bedeutendes Wachstum zu erzielen."Viertes Quartal TelefonkonferenzDas Unternehmen wird eine Telefonkonferenz mit den vierteljährlichenAusführungen des Managements und einer anschließenden Frage- und Antwortphaseabhalten.Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird verfügbar sein und auf der Websitedes Unternehmens veröffentlicht werden. Einwahldetails finden Sie unten.Ein Live-Audio-Webcast und ein Archiv der Telefonkonferenz werden auf derWebsite des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091519-1&h=4230373847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091519-1%26h%3D1177778084%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F&a=https%3A%2F%2Fconvergetp.com%2Finvestor-relations%2F) verfügbar sein. 183 Bitte stellen Sie mindestens 15 Minutenvor der Telefonkonferenz eine Verbindung her, damit Sie genügend Zeit haben, dieSoftware herunterzuladen, die Sie eventuell benötigen, um den Webcast zu hören.Details zur Telefonkonferenz:Datum: Dienstag, 9. März, 2021Uhrzeit: 17:00 Uhr Eastern TimeDie Einwahlnummern für Teilnehmer:Lokal - Toronto (+1) 416 764 8609Gebührenfrei - Nordamerika (+1) 888 390 0605Deutschland - 08007240293Vereinigtes Königreich - 08006522435Konferenz-ID: 40845533Aufnahme-Wiedergabe-Nummern:Toronto (+1) 416 764 8677Gebührenfrei - Nordamerika (+1) 888 390 0541Passcode: 845533#Ablaufdatum: 16. März 2021Konzern-Bilanz(ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)31. Dezember 31. Dezember2020 2019VermögenswerteUmlaufvermögenBarmittel $ 64.767 $ 20.590Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung - 7.848Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 364.308 220.138sonstige ForderungenVorräte 37.868 23.376Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 10.376 15.232Vermögensgegenstände477.319 287.184Langfristige VermögenswerteSachanlagen und nutzungsberechtigte 23.558 27.428Vermögenswerte, nettoImmaterielle Vermögenswerte, netto 108.926 92.047Firmenwert 110.068 80.271Sonstige langfristige Vermögenswerte 749 1.954$ 720.620 $ 488.884VerbindlichkeitenKurzfristige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und $ 398.003 $ 248.218Leistungen und sonstige VerbindlichkeitenAnleihen 133.281 142.123Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 22.125 35.734Wandelschuldverschreibung - 5.114Schuldverschreibungen - 3.629Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 17.376 9.737VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Ertragsteuern 764 660571.549 445.215Langfristige VerbindlichkeitenSonstige finanzielle Verbindlichkeiten 28.858 33.111Anleihen 5.882 14.573Latente Steuerschuld 12.584 5.862$ 618.873 $ 498.761Eigenkapital (Fehlbetrag)Stammaktien 135.354 20.612Optionsscheine - 243Steuerten Überschuss - 307Tauschrechte 4.853 6.773Rücklage aus der Währungsumrechnung 817 69Defizit (39.277) (37.881)101.747 (9.877)$ 720.620 $ 488.884Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung(ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)Für die drei Monate Für die zwölf Monatebis31. Dezember bis31. Dezember2020 2019 2020 2019EinnahmenProdukt $ 241.091 $ 159.459 $ 750.232 $ 539.719Service 48.466 55.246 198.567 148.076Gesamteinnahmen 289.557 214.705 948.799 687.795Kosten des Umsatzes 218.630 161.350 715.793 526.211Bruttogewinn 70.927 53.355 233.006 161.584Vertriebs-, Verwaltungs- 49.179 42.821 177.697 133.899und GemeinkostenEinkommen vor folgenden 21.748 10.534 55.309 27.685Abschreibung und 5.262 4.648 21.466 13.057AmortisierungFinanzaufwendungen, netto 3.719 5.499 19.672 16.026Sondergebühren 7.149 2.455 15.063 10.640Sonstige Aufwendungen 1.723 (200) 1.609 719(Erträge)Gewinn (Verlust) vor 3.895 (1.868) (2.501) (12.757)ErtragsteuernErtragsteueraufwand 2.945 (3.461) 1.674 (1.917)(-erstattung)Nettogewinn (-verlust) $ 950 $ 1.593 $ (4.175) $ (10.840)Sonstiges GesamtergebnisWechselkursverlust (1.151) (741) (748) (784)(-gewinn) aus derUmrechnungvon AuslandsgeschäftenGesamtergebnis (Verlust) $ 2.101 $ 2.334 $ (3.427) $ (10.056)Bereinigtes EBITDA $ 23.375 $ 11.832 $ 60.493 $ 31.622Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS-Finanzkennzahl)Das bereinigte EBITDA stellt den Nettoverlust bzw. -gewinn dar, bereinigt umAbschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und-verluste, Ertragsteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. DieSonderaufwendungen bestehen in erster Linie aus restrukturierungsbedingtenAufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung vonMietverhältnissen und die Restrukturierung von erworbenen Unternehmen sowie ausbestimmten Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit erworbenenUnternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegendenZeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere derartige einmalige Kosten imZusammenhang mit Restrukturierungen, Finanzierungen und Akquisitionen enthalten.Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um Anlegern eine zusätzlicheKennzahl für die operative Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends imKerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung vonIFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen istder Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierteParteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.Das Management verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um den Vergleich deroperativen Leistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährlicheBetriebsbudgets zu erstellen und um die Fähigkeit zu beurteilen,Investitionsausgaben und Anforderungen an das Betriebskapital zu erfüllen.Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierteKennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wirdsich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass dieVergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht alsErsatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRSerstellt wurden. Investoren werden ermutigt, die Abschlüsse und Angaben desUnternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, sichnicht übermäßig auf Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen und diese in Verbindung mitden am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu betrachten. Das Unternehmen hatdas bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahlübergeleitet:Für die drei Monatemit Für die zwölf MonatemitEnde 31. Dezember, Ende 31. Dezember,2020 2019 2020 2019Jahresüberschuss $ 3.895 $ (1.868) $ (2.501) $ (12.756)(-fehlbetrag) vor SteuernFinanzaufwand 3.719 5.499 19.672 16.026Abschreibungen und 5.262 4.648 21.466 13.057AmortisationenIn den Umsatzkosten 1.058 1.342 5.109 4.830enthaltene AbschreibungenFremdwährungsverlust 3.486 (244) 2.878 (155)(-gewinn)PPP-Darlehenserlass (1.194) - (1.194) -Sondergebühren 7.149 2.455 15.063 10.620Bereinigtes EBITD $ 23.375 $ 11.832 $ 60.493 $ 31.622Informationen zu ConvergeConverge Technology Solutions Corp. ist ein nordamerikanischer Anbieter vonsoftwaregestützten, hybriden IT-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung vonbranchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalenVertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittlicheAnalyse-, Cloud-, Cybersicherheits- und Managed-Services-Angebote an Kunden ausverschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit demFachwissen von Talenten und digitalen Infrastrukturangeboten für alle wichtigenIT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge,die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kundenaus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationenfinden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091519-1&h=942317950&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091519-1%26h%3D2165711178%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252F%26a%3Dconvergetp.com&a=convergetp.com .1.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte"zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "Zukunftsgerichtete Aussagen ") im Sinne der geltenden kanadischenWertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, dieDiskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne,Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet(häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet"oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht","plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert". "Schätzt", "glaubt" oder"beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage,dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" oder"könnte", "würde", "könnte" oder "wird" eintreten oder erreicht werden) sindkeine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagensein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe vonSchätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden,bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktorenunterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse undzukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchenzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nichtgesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Converge keine Verpflichtung, diezukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oderandere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern. Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen dasUnternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, solltensich die Leser auf die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091519-1&h=4229818789&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091519-1%26h%3D1509627091%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedar.com%252F%26a%3Dwww.sedar.com&a=www.sedar.com abrufbarenUnterlagen des Unternehmens beziehen, einschließlich des jüngstenJahresinformationsformulars, der Management Discussion and Analysis und derJahres- und Quartalsabschlüsse.