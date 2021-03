Centessa Pharmaceuticals ernennt Gregory Weinhoff, M.D., MBA, zum Finanzvorstand und vergrößert den Vorstand

„Die verbesserte Größenordnung und Ressourcen von Centessa in Verbindung mit den Vorteilen der Asset-Zentrierung können die Entwicklung von wichtigen Therapien weiter vorantreiben“, sagte Dr. Weinhoff. „Ich freue mich darauf, mit dem Management-Team, dem Vorstand, den Top-Investoren aus dem Gesundheitswesen und den Branchenführern und Fachexperten der Centessa-Tochtergesellschaften zusammenzuarbeiten, um dieses mutige neue F&E-Modell voranzutreiben. Wir wollen Centessa zu einem Partner der Wahl für wissenschaftliche Unternehmer machen, die die Entwicklung ihrer Entdeckungen beschleunigen und letztendlich wirkungsvolle Medikamente für Patienten liefern wollen.“

Dr. Weinhoff kommt zu Centessa, nachdem er zuletzt Co-Founder und Chief Financial and Business Officer von Arvelle Therapeutics B.V. war, das 2021 von Angelini Pharma für 960 Millionen USD erworben wurde. Er konnte während seiner Zeit bei Arvelle eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 207,8 Millionen USD aufbringen und führte die Identifizierung und Einlizenzierung von Cenobamat an, einem neuartigen Medikament gegen Krampfanfälle mit erstklassiger Wirksamkeit. Zuvor arbeitete Dr. Weinhoff als Chief Financial Officer bei Axovant Sciences, Inc. und leitete dort die Finanzfunktionen und die Umsetzung mehrerer privater und öffentlicher Finanzierungen. Vor Axovant war Dr. Weinhoff 15 Jahre lang als Risikokapitalgeber im Gesundheitswesen bei CHL Medical Partners tätig. Dort war er Gründer und CEO von Amicus Therapeutics, und seine Firma war der einzige Serie-A-Investor. Dr. Weinhoff verfügt über einen M.D. der Harvard Medical School, einen MBA der Harvard Business School und einen A.B. in Wirtschaftswissenschaften des Harvard College. Vor seinem Studium war Dr. Weinhoff als Finanzanalyst in der Healthcare Corporate Finance Gruppe von Morgan Stanley & Co. beschäftigt.