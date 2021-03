Andersen Global fasst mit der Anwaltskanzlei Virtus Leo in Usbekistan Fuß

Andersen Global erweitert seine globale Präsenz über eine Kooperationsvereinbarung mit der usbekischen Anwaltskanzlei Virtus Leo und vergrößert dadurch seine Plattform in Zentralasien.

Die im Jahr 2009 gegründete und vom geschäftsführenden Partner Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov geleitete Kanzlei Virtus Leo hat sich auf Wirtschafts-, Unternehmens- und Steuerrecht spezialisiert. Der Volldienstleister unterstützt Kunden in unterschiedlichen Rechtsgebieten, einschließlich Kartell- und Wettbewerbsrecht, Bank- und Finanzrecht, Versicherungsfragen, Strafrecht und geistiges Eigentum. Von ihrer Niederlassung in Taschkent aus arbeitet die Kanzlei mit verschiedenen internationalen Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.