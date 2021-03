Covid Apollo Projekt investiert in Rhinostics, um Covid-19-Testvolumen durch Hochdurchsatz-Proben-Akzessionierung zu erhöhen

Im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde gibt Covid Apollo seine Investition in Rhinostics bekannt. Rhinostics ist ein Unternehmen in der Frühphase, das eine neuartige Lösung anbietet, die eine bequeme Probenentnahme, eine schnelle Akzessionierung und eine automatisierte Kappenentfernung ermöglicht, die mit Covid-19-Assays mit hohem Durchsatz verknüpft werden kann, um Zeit, Personal und Kosten bei den Laborarbeitsabläufen zu sparen.

Revolutionizing Laboratory Workflows. The RHINOstic automated nasal swab seamlessly integrates rapid sample accessioning and decapping with rapid assay worklows. (Photo: Business Wire)

Das Covid Apollo Project bringt Expertise und Kapital zusammen, um die vielversprechendsten Covid-19-Diagnosemöglichkeiten zu finden und zu skalieren. Ursprünglich unter der Leitung von RA Capital Management finanziert, umfasst das Projekt inzwischen die Redmile Group, Samsara BioCapital, Perceptive Advisors und Bain Capital. „Die Rückkehr in die Schule und an den Arbeitsplatz erfordert nachhaltige Testlösungen“, sagt Parker Cassidy, Principal bei RA Capital Management und Mitglied des Board of Directors von Covid Apollo. „Covid Apollo konzentriert sich darauf, die vielversprechendsten COVID-Testlösungen zu finden und zu beschleunigen, um die Testparadigmen neu zu gestalten und so die enormen Herausforderungen zu bewältigen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Rhinostics ist ein großartiges Beispiel für ein Unternehmen, das neue Technologien und Denkweisen in ein Segment des Labor-Workflows bringt, das veraltet und reif für Innovation und Beschleunigung ist.“

„Die Investition in Rhinostics ist für Covid Apollo genau das Richtige. Mit unseren Investitionen zielen wir darauf ab, Technologien zu beschleunigen, die sich unmittelbar auf die COVID-Tests auswirken können, die immer noch damit zu kämpfen haben, die Nachfrage nach Tests zu befriedigen, und gleichzeitig neue Tests und diagnostische Werkzeuge und Prozesse bereitzustellen, die in Zukunft Testen immer und überall ermöglichen und nicht nur einen besseren Pandemieschutz und eine bessere Überwachung bieten, sondern auch neue Testparadigmen, die Patienten und Verbrauchern ein sichereres und gesünderes Leben ermöglichen“, kommentiert Stefan Willemsen, Chief Executive Officer von Covid Apollo. Er fügt hinzu: „Das Team von Rhinostics hat seinen strategischen Plan, seine Produkte auf den Markt zu bringen, zügig umgesetzt und bereits erhebliche Mengen an Produkten in die COVID-Testlabore liefert. Wir freuen uns darauf, ihre nächste Phase des Wachstums, der Kommerzialisierung zu unterstützen und den globalen Einfluss ihrer Lösungen auf die Pandemie zu erleben.“