VERSO Capital schließt erfolgreich Series Seed in NITRO Beverage Inc. ab

LUXEMBURG, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital, das in Luxemburg ansässige Boutique-Unternehmen für Merchant Banking und Finanzdienstleistungen, hat den erfolgreichen Abschluss einer Serieninvestition in Nitro Beverage Inc. bekannt gegeben. Das zusätzliche Kapital wird es dem in New Jersey ansässigen Hersteller von fair gehandelten, mit Stickstoff infundierten Bio-Kaltbrühkaffees ermöglichen, seine Produktlinien zu erweitern und die Einzelhandelskapazitäten in den Vereinigten Staaten zu erhöhen.

VERSO Capital hat eine Geschichte von Investitionen in visionäre und disruptive Unternehmen. In den letzten vier Jahren hat sie über 245 Millionen Dollar in Tech-Start-ups investiert, die von Climatech über Foodtech bis hin zu Biotech reichen. Sie leitete die Seed-Investitionsrunden, die zu einer neuen Kapitalspritze für Nitro Beverage Inc. führten, die innovative Getränkeplattform und Schöpfer des NITRO cold brew coffee.