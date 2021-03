Johnson & Johnson meldet den Erhalt einer positiven CHMP-Stellungnahme für seinen Einzeldosis-Impfstoffkandidaten gegen COVID-19

Die Daten aus der Phase-3-Studie ENSEMBLE zeigten, dass der COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson gut verträglich war und bei den Teilnehmern, die den Impfstoff erhielten, im Vergleich zu Teilnehmern, die ein Placebo erhielten, eine 67-prozentige Reduktion der symptomatischen COVID-19-Erkrankung bewirkte. 1 Die Schutzwirkung wurde ab dem 14. Tag beobachtet und blieb 28 Tage nach der Impfung erhalten. Die Daten zeigten auch, dass der Impfstoff in allen Regionen, die in die Studie einbezogen waren, eine 85-prozentige Wirksamkeit bei der Vorbeugung schwerer Krankheitsverläufe erreichte und einen Schutz vor COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalten und Todesfällen zeigte, beginnend 28 Tage nach der Impfung. 1

„Die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde ist ein richtungsweisender Meilenstein für Johnson & Johnson und für die Welt“, sagte Dr. med. Paul Stoffels, Vice Chairman of the Executive Committee und Chief Scientific Officer von Johnson & Johnson. „Während wir nun auf eine Entscheidung über die Verwendung unseres Einzeldosis-Impfstoffs gegen COVID-19 in der Europäischen Union warten, bleiben wir zuversichtlich, dass sich der Impfstoff von Johnson & Johnson als entscheidendes Instrument zur Bekämpfung dieser Pandemie erweisen wird.“

Johnson & Johnson ist entschlossen, seinen COVID-19-Impfstoff auf einer gemeinnützigen Basis für den Notfalleinsatz in der Pandemie zur Verfügung zu stellen.

Im Dezember 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass Janssen für seinen Einzeldosis-Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 eine rollierende Einreichung bei der EMA eingeleitet hat, was ein beschleunigtes CHMP-Prüfverfahren ermöglicht.2 Für den COVID-19-Impfstoffkandidaten wurde zudem ein Antrag auf ein Emergency Use Listing (EUL) bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellt.3 Rollierende Einreichungen für unseren Impfstoffkandidaten erfolgten auch in mehreren Ländern weltweit.