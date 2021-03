Geschäftsbereich Growth and Emerging Markets von Takeda strebt zweistelligen Umsatzzuwachs für das nächsten Jahrzehnt an1

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) hat heute das Ziel vorgestellt, für den Geschäftsbereich Growth and Emerging Markets (Growth and Emerging Markets Business Unit, GEM BU) einen über dem Markt liegenden, zweistelligen Umsatzzuwachs zu erreichen. Mit der Zielmarke von 1 Billion JPY (rund 9 Milliarden USD) bis zum Geschäftsjahr 2030 soll der derzeitige Umsatz der GEM BU mehr als verdoppelt werden. Dieses potenzielle Wachstum wird in erster Linie durch einen ausgewogenen geografischen Fokus und gezielte Portfolio-Investitionen in die hochinnovativen 14 weltweiten Marken des Unternehmens und die Pipeline-Assets der Welle 1 ausgehen.

„Angesichts der weltweiten Vision von Takeda, langfristigen Wert für Patienten, Gesellschaft und Aktionäre zu schaffen, zielen wir mit unserer regionalen Strategie verstärkt darauf ab, Gesundheitsversorgung in Ländern zu bieten, die 85 % der Weltbevölkerung umfassen. Angesichts unserer Orientierung an Zielen, Patienten und Werten kombiniert unser Portfolio innovative Therapien mit der richtigen Skalierung, um wettbewerbsfähig zu sein. Ausgehend von attraktiven Marktgrundlagen und einem Führungsteam, das entsprechend ausgestattet ist, um eine starke Geschäftsentwicklung zu ermöglichen, wollen wir ein nachhaltiges Umsatzwachstum erzielen und gleichzeitig den Zugang der Patienten zu unseren lebensrettenden und lebensverändernden Therapien verbessern“, so Ricardo Marek, President der Growth & Emerging Markets Business Unit bei Takeda.

Während 95 %3 der aktuellen Umsätze der GEM BU mit innovativen Therapien erzielt werden, die auf die fünf Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens abgestimmt sind, verfolgt die GEM BU das Ziel, das prognostizierte Umsatzwachstum der Märkte in der Region in den nächsten zehn Jahren zu übertreffen. Als riesiges geografisches Gebiet, in dem insgesamt 6,5 Milliarden Menschen leben, bietet die Region Emerging Markets erhebliche Wachstumsmöglichkeiten in Verbindung mit ungedeckten Patientenbedürfnissen in wichtigen Therapiebereichen, die unserer Meinung nach durch eine weltweit ausgerichtete „Access-First“-Strategie realisiert werden können.

„Dank einer auf unseren weltweiten Innovationsfokus ausgerichteten Strategie werden die Emerging Markets für Takeda in den nächsten zehn Jahren ein wesentlicher Umsatzpfeiler und Impulsgeber sein“, so Costa Saroukos, Chief Financial Officer von Takeda. „Durch gezielte Investitionen in das Portfolio und die Schlüsselmärkte wird die BU GEM voraussichtlich stärker als der Markt für spezialisierte, innovative Behandlungen wachsen, während wir unsere 14 weltweiten Marken ausbauen und unsere Pipeline-Assets der Welle 1 in der Region einführen.“