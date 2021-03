NagaWorld Kind Hearts ESG-Initiativen werden im 2. Jahr in Folge mit 4 Stevie® Awards ausgezeichnet

Hongkong (ots/PRNewswire) - NagaWorlds sich entwickelnder nicht-finanzieller

Fokus auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG), NagaWorld Kind Hearts, hat bei

den prestigeträchtigen 17th Annual International Business Awards® 4 Stevie®

Awards-Trophäen gewonnen - 1 Silberner Stevie® Award und 2 Bronzene Stevie®

Awards in der Kategorie "Corporate Social Responsibility Program of the Year in

Asia, Australia and New Zealand" und 1 Bronzener Stevie® Award in der neu

geschaffenen Kategorie "Most Valuable Corporate Response to COVID-19". Dies ist

das zweite Jahr in Folge, dass das NagaWorld Kind Hearts CSR Team und die

Freiwilligen mehrere Auszeichnungen in dem Wettbewerb für ihre umfangreichen

Initiativen erhalten haben, die zu unterprivilegierten Gemeinden und dem Aufbau

der Nation Kambodscha beitragen.



NagaWorld ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NagaCorp Ltd., die

an der Hongkonger Börse (SEHK-Aktiencode: 3918) notiert ist und besitzt,

verwaltet und betreibt den einzigen integrierten Unterhaltungs- und

Freizeitkomplex von Weltklasse in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha.







International Business Awards® würdigen weltweit die Leistungen und positiven

Beiträge von Organisationen und Berufstätigen im vergangenen Jahr. Für die 17.

Ausgabe erhielten die Organisatoren mehr als 3.800 Nominierungen von

Organisationen aus fast allen Branchen und 63 Nationen.



"Der Gewinn des Stevie® Awards ist eine Anerkennung für unsere vielen

Bemühungen, unsere harte Arbeit und unser Engagement bei der Entwicklung einer

Reihe von ESG-Initiativen für ein Unternehmen, das seit vielen Jahren in

Kambodscha tätig ist", sagte NagaWorld-Geschäftsführer Pern Chen. "Für uns ist

es ein Ansporn, dass unsere harte Arbeit, unsere Initiativen zum Aufbau von

Nationen, unsere Reinvestitionen in die lokalen Gemeinden und unsere

internationale Anerkennung uns anspornen und uns den Weg ebnen, eine Reihe von

messbaren Metriken zu entwickeln, um gegenüber unseren Stakeholdern in einem

Entwicklungsland an der ESG-Front rechenschaftspflichtiger zu sein"



"Außerdem ist dies das zweite Jahr in Folge, dass wir diese Stevie® Awards

gewonnen haben, was dazu beiträgt, die Moral unserer Freiwilligen zu stärken,

besonders in diesen schwierigen Zeiten. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg

sind. Wir hoffen, dass wir mehr für dieses Land tun können."



Der Silberne Stevie® Award wurde für "Fostering Development With NagaWorld Kind

Hearts" verliehen, was sich auf die umfassenden CSR-Aktivitäten bezieht, die im

entwickelnden sich Seite 2 ► Seite 1 von 3



