Technische Innovationen treiben die Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing an

Der am Oberlauf des Jangtse-Flusses gelegene Wirtschaftskreis Chengdu-Chongqing ist das am dichtesten besiedelte Gebiet mit der höchsten Industriedichte und den meisten Städten im Westen Chinas. Statistiken zufolge verzeichnete das Gebiet Chengdu-Chongqing im Jahr 2019 ein Gesamt-BIP von nahezu 7 Billionen Yuan und ist damit nach der Region des Jangtse-Flussdeltas, der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao und der Region Peking-Tianjin-Hebei ein weiteres Gebiet mit großem wirtschaftlichem Gewicht.

Anfang 2020 untersuchte die Finanz- und Wirtschaftskommission des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas die Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing und schlug vor, diesen zu einem national einflussreichen Knotenpunkt für technologische Innovationen auszubauen. Am 25. Februar 2021 veröffentlichte das Ministerium für Wissenschaft und Technologie Richtlinien zur Förderung neuer Entwicklungsmodelle und technologischer Innovationen in Chinas westlicher Region. Das Dokument setzte im Wesentlichen darauf, die Region Chengdu-Chongqing in einen Knotenpunkt für technologische Innovationen auszubauen.

Engere Verknüpfung

Nachdem die Infrastruktureinrichtungen und Technologien für Wartung, Katastrophenschutz, Testing und E-Ticketing modernisiert wurden, erfolgte am 24. Dezember 2020 die Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeitsstrecke Chengdu-Chongqing, welche die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf eine Stunde verkürzt. Außerdem verkehrt der Hochgeschwindigkeitszug nun alle 20 Minuten, was die Verbindung zwischen den beiden Städten zusätzlich erleichtert.

Der verbesserte Transit zwischen Chengdu und Chongqing ist in erster Linie auf die Umsetzung von Sichuans proprietären Bahntechnologien zurückzuführen. Sichuan hat eine integrierte Industriekette aufgebaut, die Forschung und Entwicklung, Vermessung, Planung und Beratung, Projektbau, Betrieb und Wartung sowie die Herstellung von Anlagen umfasst. Der jährliche Produktionswert dieser Industriekette übersteigt 150 Milliarden Yuan.

Hochwertige Entwicklung

XGimi, der in Chengdu ansässige Hersteller von intelligenten Beamern für den Heimgebrauch, wurde am 3. März 2021 am Sci-Tech Innovation Board (auch STAR Market genannt) notiert. Es ist das sechste in Chengdu ansässige Tech-Unternehmen, das an Chinas Nasdaq-ähnlichem Tech-Board gelistet wurde.