The Rohatyn Group meldet Abschluss der Investition in innovativen Anbieter von Heimtierbedarf MyFamily

Das im Jahr 2011 in Valenza (Italien) gegründete Unternehmen MyFamily ist ein weltweit tätiger Hersteller gravierfähiger Namensschilder für Haustiere und zugehöriger Graviermaschinen. Die Graviermaschinen des Unternehmens sind derzeit an rund 9.000 Einzelhandelsstandorten in mehr als 70 Ländern weltweit aufgestellt. Das Unternehmen hat sein Heimtierbedarfsangebot unlängst erweitert und ein einzigartiges Sortiment von Halsbändern, Leinen und Hundegeschirren darin aufgenommen. Dazu gehört auch die technologiefähige Kollektion Memopet, die ein differenziertes, intelligentes und interaktives Erlebnis ermöglicht.

The Rohatyn Group („TRG“), eine weltweit tätige in den USA ansässige Vermögensverwaltungsfirma, gab heute bekannt, dass die Investition in den Anbieter von spzialisiertem Heimtierbedarf MyFamily Srl („MyFamily“ oder das „Unternehmen“) zum Abschluss gebracht wurde. Damit entsteht eine Partnerschaft mit dem Unternehmensgründer Alessandro Borgese und bestehenden Investoren, darunter 035 investimenti S.p.A. Mit der Investition von TRG wird MyFamily in die Lage versetzt, die Produkteinführung zu beschleunigen und seine globalen Vertriebskanäle weiter auszudehnen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

„MyFamily ist ein höchst attraktives Unternehmen, das ein einzigartiges Produktsortiment im weltweiten Sektor für Heimtierbedarf bereitstellt. Unseres Erachtens ist das Unternehmen bestens aufgestellt, von der beschleunigten „Premiumisierung“ von Heimtierprodukten zu profitieren und ein starkes Wachstum zu erzielen, da sich der Markt für Heimtierbedarf weltweit immer weiter ausdehnt“, erklärten Colin Clark, Leiter des EMEA Private Markets Investment Team, und Stepan Karpukhin, Managing Director bei TRG.

Harold Chatelus, der mit sofortiger Wirkung als Vertreter von TRG dem Verwaltungsrat von MyFamily beitreten wird, fügte hinzu: „Alessandro Borgese leitet ein hochqualifiziertes und motiviertes globales Managementteam, dessen Engagement für Produktinnovation sich in der hohen Qualität und dem führenden Design des Produktportfolios von MyFamily widerspiegelt. TRG wird die Expansionsstrategie des Unternehmens aktiv unterstützen mit dem Ziel, die Größe zu optimieren und die globale Marktführerschaft zu untermauern.“

Nick Rohatyn, CEO von TRG, ergänzte: „MyFamily ist ein wachstumsstarkes Unternehmen mit Zugang zu internationalen Märkten, das perfekt zum globalen Ansatz von TRG passt. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Unternehmen mit seiner innovativen und technologieorientierten Strategie den globalen Marktsektor für Heimtierbedarf potenziell transformieren könnte. Unser Investmentteam wird unsere tiefgreifenden Kenntnisse der Heimtierbedarfsbranche und unsere positive Erfahrung mit dem aktuellen Portfoliounternehmen Pet Network International nutzen, um Alessandro Borgese und seinem talentierten Team zum angestrebten Wachstum zu verhelfen.“

Alessandro Borgese, Gründer und CEO von MyFamily, kommentierte: „Ich bin enorm stolz auf das Wachstum, das MyFamily bereits erzielt hat, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren, in denen wir unser Produktportfolio transformiert, stark in Produktionsqualität und Automation investiert und unser Vertriebsnetz nach dem Marktauftritt unserer US-Tochtergesellschaft erweitert haben. Die Investition von TRG wird die nächste Entwicklungsphase von MyFamily beschleunigen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres Wachstums in Partnerschaft mit der The Rohatyn Group und darauf, die Expertise dieses Teams nutzen zu können.“

Über TRG

The Rohatyn Group wurde 2002 gegründet und ist ein auf Schwellenländer fokussiertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen rund um den Globus, darunter Boston, Buenos Aires, Montevideo, Lima, São Paulo, San Jose, London, Kairo, Mumbai, Neu-Delhi, Singapur, Hanoi, Kuala Lumpur und Rotorua. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohatyngroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210311006109/de/