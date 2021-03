BER-Aufsichtsrat befasst sich mit Lütke-Daldrup-Nachfolge

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) befasst sich am Freitag unter anderem mit der Nachfolge für FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Dieser hatte am Mittwoch angekündigt, den Posten im September räumen zu wollen - rund ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende. Lütke Daldrup hatte in einem Schreiben an den Aufsichtsrat mit Blick auf seine Nachfolge für personelle Kontinuität geworben. "Dafür geeignete Persönlichkeiten sind im Unternehmen vorhanden", heißt es in dem Brief.

"Der Aufsichtsrat der FBB wird sich bereits in seiner Sitzung am kommenden Freitag mit dem Thema befassen und die notwendigen Konsequenzen beraten", teilte daraufhin Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider mit.

Lütke Daldrup ist seit 2017 Chef der Flughafengesellschaft und hatte die Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens BER mit neun Jahren Verspätung im Oktober vergangenen Jahres zum Abschluss gebracht. Allerdings verlässt er die Flughafengesellschaft in einer finanziellen Krise./maa/DP/men