Technical Trading: Jetzt Gold Long, weil...

Im langfristigen Kontext zeigt Gold besonders freitags die stärksten Zugewinne. Zuletzt lastete der schwache Bond-Markt auf den Gold-Notierungen, und machte die Longseite im beliebten Edelmetall kaum attraktiv. Doch nun wird es u.a. aus Sicht der Intermarkets wieder interessanter, auf der Callseite zu agieren. Was genau dahinter steckt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]