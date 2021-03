Essen nach Hause liefern: In der Corona-Krise boomt dieses Geschäft, wie auch die Zahlen des europäischen Branchenprimus Just Eat Takeaway.com zeigen. Die Aktie scheitert dennoch zunächst.

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie und der mit ihr einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen erleben Essens-Lieferdienste einen Boom. Just Eat Takeaway.com, Konkurrent des Dax-Konzerns Delivery Hero, verzeichnete im abgelaufenen Jahr den Angaben zufolge einen Umsatzsprung. Auch das operative Ergebnis legte zu.

Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Die Bestellungen bei Europas größtem Essens-Lieferdienst, bekannt etwa für die Marke Lieferando, legten weiteren Angaben zufolge im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent auf 588 Millionen zu.Der Umsatz kletterte 2020 sogar um mehr als 50 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg auf 256 Millionen Euro - ein Plus von etwa 18 Prozent im Vergleich zum Wert aus 2019. Vor Steuern blieb allerdings ein Verlust von 147 Millionen Euro.

Just Eat Takeaway.com will den Wachstumskurs im laufenden Jahr fortsetzen: Es werde erwartet, dass die Bestellungen zulegten, hieß es von Unternehmensseite. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise hatte das niederländische Unternehmen noch für 7,8 Milliarden Dollar den britischen Wettbewerber Just Eat übernommen, der vor allem mit dem Börsenanwärter Deliveroo konkurriert.

Just Eat-Aktie am Widerstand gescheitert

Die Aktie von Just Eat Takeway.com hat sich Seit Anfang Oktober deutlich erholt und kletterte bis an den Widerstand bei 900 Pence. Diese Marke erwies sich als zu hartnäckig, die Aktie scheiterte bereits schon früher an dieser Hürde. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach unten und nähert sich der Unterstützung bei rund 830 Pence an. Sie sollte allerdings halten, um das insgesamt positive Chartbild zu erhalten.