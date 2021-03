NEWS-HAMMER – Ausgliederung des Cannabis-Sparte in neue Firma! Aktionäre erhalten so durch den geplanten Spin-Out wertvolle Gratisaktien als Dividende ins Depot! Sie profitieren somit doppelt – STRONG BUY!

Sehr geehrte Investoren und Kapitalmarktinteressierte,

in den letzten 12 Monaten sind über 20 psychedelische Unternehmen neu an die Börse gekommen und mehr als 10 bestehende börsennotierte Unternehmen haben das riesige Potential erkannt und den Fokus auf psychedelische Substanzen und Behandlungsformen umgestellt.

Weiterhin konnten dafür über 800 Millionen USD an frischem Eigenkapital über die öffentlichen Märkte eingesammelt werden und es laufen derzeit ca. 100-150 klinische Studien, in denen psychedelische Substanzen zur Behandlung psychischer und verhaltensbezogener Erkrankungen eingesetzt und erforscht werden.

All diese Fakten zeigen die wachsende Bedeutung von Psychedelika in der Pharma-Branche! Gesundheitlich, wirtschaftlich, wie auch gesellschaftlich befindet sich die Psychedelika Branche auf der Überholspur und mit dem richtigen Investment können Sie steinreich werden!



Die medizinische Renaissance ist eingeläutet - große Hoffnungen liegen auf Psilocybin – enorme Gelder kommen in den Sektor

Im Bereich der Psychedelika konzentrierte sich die jüngsten Forschungen hauptsächlich auf Psilocybin, den Wirkstoff in den "Magic Mushrooms". Die Datenbank ClinicalTrials.gov führt derzeit 62 aktive oder abgeschlossene Studien zu Psilocybin auf.

Quelle: Clinicaltrials.gov

Sensationell positioniert ist unser Hot-Stock im Psychedelika-Sektor

Mydecine Innovations Group (WKN: A2P6ED; Ticker: MYCO)

Mydecine Innovations Group (Ticker CSE: MYCO, WKN: A2P6ED) ist ein Spitzen-Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das sich der Entwicklung und Produktion von Alternativmedizin, natürlichen Gesundheitsprodukten und digitalen Gesundheitslösungen auf der Basis von Pilzkulturen widmet.

Mydecine zählt zu unseren ersten Entdeckungen in diesem aufstrebenden Sektor und wir sind nach wie vor zu 100% vom Potential dieser Unternehmung überzeugt! Doch nicht nur wir sehen das so! Der weltweit bekannte Broker Canaccord Genuity ist auch Feuer und Flamme für den Sektor und die Aktie!

Ritterschlag!! Canaccord nimmt Mydecine in seinen Pilz-Report mit auf!

Canaccord Genuity Group Inc., der größte unabhängige Broker in Kanada und ein weltweit angesehenes Full-Service-Investmentbanking- und Finanzdienstleistungs-unternehmen, hat am 08. März 2021 seinen ersten Sektor Bericht mit dem Titel „The future in fungi“ veröffentlicht und Mydecine ist einer von 5 exklusiv aufgeführten Unternehmen.

Das ist ein super Erfolg, denn nur die besten Unternehmen mit dem größten Potential werden hier analysiert!

Canaccord Genuity analysiert fast 1.000 Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen liegt. Allein in Europa und Großbritannien verwaltet die Private Wealth Management Division fast 35 Milliarden und bietet mit seinen ausführlichen Research-Berichten somit natürlich die perfekte Investitionsgrundlage.

Canaccord Genuity ist extrem bullish auf den Sektor und die im Bericht vorgestellten Unternehmen! Aufgrund seines hervorragenden Rufes und Ansehens im gesamten Finanzmarkt wird dieser Bericht der Aktie noch einmal enormen Aufwind verleihen!

Der Bericht durchleuchtet detailliert den Aufbau und das Geschäftsprinzip von Mydecine Innovations Group (Ticker CSE: MYCO, WKN: A2P6ED) und zeigt das enorm große Potential dieser Branche und speziell dieses Unternehmens auf!

Und auch das charttechnische Bild der Aktie sieht wieder bullisch aus – die Aktie könnte jetzt jederzeit ausbrechen, was erste kurzfristige Kurschancen im Bereich 0,65/0,68 CAD eröffnet! STRONG BUY

Quelle: Stockcharts.com

Mydecine Innovations – eine Aktie für zwei Top-Sektoren!

Wie bereits oben kurz erwähnt ist Mydecine Innovations Group Inc. ein vertikal integriertes Life-Science-Unternehmen das eine riesige Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline von pflanzlichen und psychedelischen Verbindungen, neuartigen Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen für die Behandlung von psychischen Störungen besitzt.

Super Kombination: Stetige Umsätze aus Cannabis und zukünftige Gewinne aus Pilzen

Hervorgegangen als Cannabisunternehmen NewLeaf Brands fokussierte man sich mehr und mehr auf die Erforschung, Herstellung und Anwendung von Psychedelika. Die Cannabis-Geschäften trugen zuletzt immer noch zum Umsatz von Mydecine bei, doch wie am 10.03.2021 berichtet sollen die Cannabis-Vermögenswerte an eine neugegründete Tochtergesellschaft ausgegliedert werden. Die schafft zusätzlichen Share-Value und spült wiederum weiteres Geld in die Forschungs- und Akquise-Kasse. Neue Umsatz- und Gewinnfelder konnten bereits dieses Jahr mit dem Verkauf von aus Pflanzen gewonnenes Psilocybin an externe Kunden realisiert werden.

Mydecine Innovations betreibt in Denver ein mykologisches Labor, in dem es genetische Forschung an nicht-psychedelischen Pilzen betreibt. Zusätzlich betreibt der Psilocybin-Spezialist eine Forschungs- und Produktionseinheit in Jamaika und hat exklusiven Zugang zu einer cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsstätte an der Universität von Alberta.

NEWS-BOMBE geplatzt! Sichern Sie sich jetzt Ihre wertvollen Gratisaktien!

Diese haben mit Sicherheit einen signifikanten Beteiligungswert!

Der Doppel-Joker sticht: Sie erhalten eine der besten und günstigsten Pilzaktien im Markt und bekommen eine neue Firma mit Top-Produkten und sehr gutem Ansehen als Spin-Out gratis dazu!

Das Unternehmen gab in seiner jüngsten Pressemitteilung vom 10.03.2021 (LINK zur Pressemitteilung) den Abschluss zur Übertragung aller seiner Cannabis-Vermögenswerte ("Spin Out") in eine neu gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft mit dem Namen Spinco bekannt. Die Spinco-Aktien werden dann anteilig an die Aktionäre von Mydecine verteilt. Nach Abschluss des Arrangements werden die Aktionäre von Mydecine Anteile an zwei börsennotierten Emittenten besitzen.

Zu den US-Cannabis-Vermögenswerten zählen unter anderem die Firmen Alternative Distribution Company, Drink Fresh Water, Tealief Brands, Relyfe Brands und We are Kured.

Nach Abschluss des Arrangements wird sich das Hauptgeschäft von Mydecine auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Lösungen zur Behandlung von psychischen Gesundheitsproblemen durch seine Psilocybin-Forschung und -Entwicklung konzentrieren und wird nicht mehr an der Herstellung oder dem Verkauf von Cannabis- und CBD-Produkten beteiligt sein.

Der neue Geschäftsbetrieb beruht auf 3 Säulen:

Natürliche Gesundheitsprodukte: Entdeckung, Extraktion und Kombination kraftvoller funktionaler und psychedelischer Inhaltsstoffe in Pilzen

Forschung und Entwicklung von psychedelischen Medikamenten

Digitale Gesundheitslösungen

Säule 1: Natürliche Gesundheitsprodukte: Anbau, Produktion und Herstellungskapazität

Die globale Psilocybin-Lieferkette von Mydecine ist weltweit einzigartig! Das Unternehmen betreibt eine 200 Hektar große private mykologische Forschungs- und Anbauanlage in Jamaika. Da Psilocybin-Pilze in Jamaika legal sind, benötigt MYCO keine Genehmigungen oder Zulassungen von den Behörden, um mit den Pilzen zu arbeiten. Diese Anlage bietet genug Anbaukapazität, um zum einen die eigenen Entwicklungs- und kommerziellen Bedürfnisse zu befriedigen und zum anderen sein aus Pflanzen gewonnenes Psilocybin auch an lizenzierte Forschungsorganisationen, Universitäten und Gesundheitseinrichtungen weltweit zu verkaufen.

Einer der größten Vorteile von aus Pflanzen gewonnenes Psilocybin sind die extrem günstigen Produktionskosten!

Umsatz- und Gewinnbringer!

MYCO hat seine erste kommerzielle Ernte von 20 kg Psilocybin-Pilzen im Dezember 2020 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass dies 200-300g Psilocybin bei Produktionskosten von $50-100 pro Gramm ergibt.

Zum Vergleich: Veröffentlichte Schätzungen beziffern den Preis von synthetischem Psilocybin auf 7.000-10.000 USD pro Gramm

Mydecine Innovations Group hat es wohl als erstes Unternehmen weltweit erreicht, getrockneten Psilocybin-Pilzen erfolgreich zu exportieren!

Ein weiterer starker Trumpf: Exklusive Partnerschaft mit Applied Pharmaceutical Innovation (API)

Anfang März 2021 exportierte MYCO, dank der exklusiven Partnerschaft mit API, legal seine erste Ernte getrockneter Psilocybin Pilzen aus der Anlage in Jamaika an eine cGMP-zertifizierte pharmazeutische Produktionsstätte an der Universität von Alberta.

API besitzt eine ‚Health Canada Scheduled 1 Drugs and Substances Dealer's‘ Lizenz, durch die es regulierte Substanzen mit voller staatlicher Genehmigung importieren/exportieren, anbauen, extrahieren/isolieren und analysieren kann. Die Forschungseinrichtung gehört weltweit zu den Top 15 im Bereich Pharmazie und Pharmakologie.

Dieser Meilenstein spart Zeit und Geld und sorgt für einen Turbo bei der Medikamentenforschung– und Herstellung!

Säule 2: Forschung und Entwicklung von psychedelischen Medikamenten

MYCO führt die gesamte Medikamentenentwicklung im Rahmen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft NeuroPharm Inc. durch. NeuroPharm ist ein kanadisches, auf Veteranen fokussiertes Medikamentenentwicklungsunternehmen, das strategische Partnerschaften mit globalen Militäreinrichtungen nutzt, um neuartige Behandlungen schneller auf den Markt zu bringen. Das Hauptprogramm des Unternehmens besteht aus:

Behandlungsform: Psilocybin auf pflanzlicher Basis

Behandlungsart: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Veteranen, medizinischem Notfallpersonal (EMS) und Mitarbeitern an vorderster Front

Zeitplan der Entwicklung: Präklinische Studien sind noch nicht abgeschlossen - keine Phase 1 (da eine pflanzliche Formulierung verwendet wird, ist das Management der Ansicht, dass die reale Evidenz ausreichend ist), Einreichung der IND Anfang Q2/21, Beginn der Phase 2a in Q3/21 und Abschluss bis Q1/22; dann Beginn der Phase 3

Klinische Zentren: Insgesamt acht oder neun, darunter das Leiden University Medical Center (Niederlande), die University of Alberta (Kanada), das Royal Ottawa Mental Health Centre (Kanada), drei bis vier Veterans Affairs (VA)-Standorte in den USA (in Vorbereitung) und zwei weitere europäische Standorte (in Vorbereitung)

Beschleunigte FDA-Zulassung

Mydecine hat auch durch die Mitglieder seines wissenschaftlichen Beirats die weltweit besten Beziehungen zu militärischen Institutionen.

Das Besondere in den USA ist, dass Forschungsprogramme, die vom US-Ministeriums für Veteranenangelegenheiten (VA) unterstützt werden, von einem beschleunigten Weg zur FDA-Zulassung profitieren. Im Falle einer Zulassung wird erwartet, dass MYCOs Psilocybin im Rahmen der staatlichen VA-Gesundheitspläne sofort erstattungsfähig sein wird. Dies ist ein riesiger Markt, denn ungefähr 30% aller Veteranen leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Weltweit leidet jeder elfte Mensch im Laufe seines Lebens an einer PTBS!

Präklinische Entwicklungsprojekte

Zusätzlich treibt MYCO auch noch weitere präklinische Studien voran:

Studie zum Wirkmechanismus an der Universität Maryland: Forschung zur Wirkung von Psilocybin bei PTBS und Drogenabhängigkeit; Studie von Q2/21 bis Q4/21

Mikrodosierungsstudie an der Macquarie Universität: Evaluierung der Wirkung von niedrig dosierten psychoaktiven Substanzen auf Gehirnaktivität; Beginn im Januar 2021 und voraussichtlicher Abschluss in Q4/21;

Mikrodosierungsstudie am Imperial College London: Groß angelegte Evaluierung von niedrig Dosierungen psychoaktiver Substanzen; co-gesponsert durch das National Institute for Health Research; läuft derzeit und voraussichtlicher Abschluss in Q4/21;

Neuartiges Molekül an der Universität von Alberta: Voraussichtlich IND-Antrag für zwei neuartige Medikamente in Q3/21 und zwei weitere neuartige Medikamente in Q3/21.

Säule 3: Digitale Gesundheit

Das zweite vertikale Geschäftsfeld von MYCO ist eine digitale Gesundheitsplattform namens Mindleap Health Inc., die im August 2020 für 2,7 Millionen USD erworben wurde.

Die firmeneigene Plattform wurde von klinischen Psychologen und Neurowissenschaftlern als Werkzeug entwickelt, um Fachleute für psychische Gesundheit virtuell mit Personen zu verbinden, die sich einer psychedelischen Behandlung unterzogen haben. Psychedelische Klinikketten und Retreats können dieses Programm nutzen, um Patienten im Anschluss an die psychedelische Verabreichung bequem von zu Hause aus Integrationssitzungen und andere Wellness-Dienstleistungen anzubieten. Dies fördert die Kontinuität der Versorgung, Bequemlichkeit und Zugänglichkeit. Mindleap hat bereits Partnerschaften mit sechs psychedelischen Unternehmen geschlossen.

Die Plattform der ersten Generation steht seit September 2020 auf Android und iOS zum Download bereit. Sie versammelt ca. 60 psychische Gesundheitsexperten mit unterschiedlichen Hintergründen (z. B. Sucht, kognitive Verhaltenstherapie, Atemarbeit, Achtsamkeit), die alle in Integrationstherapie von Institutionen wie California Institute of Integral Studies, MAPS und COMPASS Pathways ausgebildet wurden.

Die Nutzer können 20-, 40- oder 60-minütige Sitzungen mit einem Integrationsspezialisten ihrer Wahl gegen eine feste Gebühr buchen. MYCO verdient an den Einnahmen, indem es eine prozentuale Gebühr an den professionellen Anbieter erhebt.

Eine mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) ausgestattete Version der zweiten Generation wird voraussichtlich in diesem Frühjahr auf den Markt kommen und den Nutzern über ein monatliches Abonnement zur Verfügung stehen.

Fazit:

Mydecine Innovations Group (WKN: A2P6ED, Ticker: MYCO) ist ein vertikal integriertes Psilocybin-Unternehmen, dessen Aktivitäten den Anbau, die Medikamentenentwicklung und die digitale Gesundheit umfassen. Uns gefallen die strategischen Partnerschaften mit globalen Militäreinrichtungen, die helfen könnten, Psilocybin für PTBS schneller auf den Markt zu bringen. MYCO verfügt auch über eine globale Psilocybin-Lieferkette auf pflanzlicher Basis, von der das Unternehmen die erwartete Nachfrage der Industrie und Forschungseinrichtungen decken und kurzfristige Einnahmen generieren kann.

Mit Hilfe der 3 Säulen ist das Unternehmen am Markt perfekt positioniert und wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten!

Wir sehen Mydecine Innovations Group (Ticker NEO: MYCO, WKN: A2P6ED) als langfristigen Marktführer im Spektrum der klinischen Studien, der Forschung und der Telemedizin!

Die Highlights zu Mydecine Innovations Group:

Mydecine gehört zu den ersten börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die beiden Mega-Trendsektoren Psychedelika & CBD fokussiert haben.

Das Unternehmen ist eine fortschrittliche und innovative Lifestyle Marken-Holding mit Fokus auf naturbasierte Therapie- und Produktangebote.

Mydecine ist ein sogenannter vertikal integrierter Hersteller von funktionellen Pilzkulturen , die über ein großes Vertriebsnetz vermarket werden sollen. Die Vertriebsaktivitäten fokussieren sich auf Nord- und Südamerika sowie Europa.

Neue Produktlinien mit „funktionellen Pilzen“ in Vorbereitung: Fokussierung auf Vital- und Power-Pilze, wie z.B. Cordyceps, Löwenmähne, Reishi und Chaga.

Erstklassiges Management-Team: Neben dem erfahrenen Management-Team um CEO David Joshua Bartch ist im Beraterausschuss mit Dr. Reddy ein früherer Anwärter für den Nobelpreis 2012 vertreten. Er besitzt weltweite Anerkennung auf dem Gebiet der angewandten Mikrobiologie. Am 12.05.20 wurde Robert Roscow zum Chief Science Officer (CSO) ernannt. Er war ehemaliger Direktor der genetischen Forschung bei EBBU und führender Direktor der genetischen Forschung von Canopy Growth!

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet – z.B. Ausbau des IP-Portfolios, Zusammenarbeit mit Universitäten im Forschungsbereich, Start einer neuen Produktserie im Bereich der funktionellen Pilze usw.

Noch geringe Marktkapitalisierung im Peergroup-Vergleich!

Die Aktie gehört zu den wenigen börsennotierten Investment-Möglichkeiten, bei denen sich Anleger im neuen Trendsektor der Psychedelika-Aktien frühzeitig positionieren und noch richtig Performance einfahren können!

Sie haben damit beste Aussicht im neuen Milliardenmarkt richtig Geld zu verdienen!! Auch eine baldige Übernahme ist nicht ausgeschlossen!

Und Sie bekommen das lukrative Cannabis-Geschäft in einer neuen Firma als Gratisaktien-Dividende noch dazu geschenkt!

Name: Mydecine Innovations Group Inc. WKN: A2P6ED ISIN: CA62848R1064 Börsenkürzel Deutschland: 0NFA Börsenkürzel Kanada: MYCO.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,435 C$ (NEO) bzw. 0,278 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse CSE deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Mydecine Innovations Group Inc. handelt in Deutschland an den Börsenplätzen in Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart, Hamburg und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



