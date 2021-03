JPMORGAN belässt T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach einer Veranstaltung für Analysten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe ihre Schätzungen für den längerfristigen Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) angehoben und beide Kennziffern lägen deutlich über seinen bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe daher seine Schätzungen erhöht, aber nicht im selben Maße, da er mit zunehmendem Wettbewerb rechne./ck/zb

