^ DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien The Grounds Real Estate Development AG erwirbt weitere Wohnimmobilien im Berliner Umland

The Grounds erwirbt weitere Wohnimmobilien im Berliner Umland

- Ensemble aus 38 Wohnungen und 22 Garagen bei Eberswalde

- Ankauf zum Ausbau des Anlagevermögens



Berlin, 12.03.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat weitere Wohnimmobilien im Umland von Berlin von einem privaten Verkäufer erworben. Dabei handelt es sich um drei in den Jahren 1974 bis 1984 nahe der Stadt Eberswalde errichtete Wohnanlagen mit 38 Wohnungen und insgesamt rund 2.066 Quadratmetern vermietbarer Fläche. The Grounds beabsichtigt, die Wohnanlage im eigenen Anlagevermögen zu halten und gegebenenfalls mittelfristig vorhandene Nachverdichtungspotenziale zu heben.

"Die Neuerwerbung ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Ende Januar erworbenen Wohnanlage in Bernau. Die beiden Bestände liegen knapp 30 km voneinander entfernt, sind bestens über die A11 miteinander verbunden und profitieren beide von der hohen wirtschaftlichen Dynamik im Berliner Umland und der gleichzeitig geringen Bautätigkeit in Berlin, die den vorhandenen Bedarf nach wie vor nicht annähernd decken kann. Infolgedessen steigen die Mieten im Umland seit Jahren und wir sehen im Moment eher eine Verstärkung dieses Trends, der durch die Ansiedlung Teslas einen weiteren Schub erhalten wird. Hierauf richten wir unsere Einkaufsstrategie weiter aus", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds.



Eberswalde ist die Kreisstadt des nordöstlich direkt an Berlin grenzenden Landkreises Barnim, Die Stadt ist nicht nur als regionales Verwaltungszentrum von Bedeutung, sondern zugleich Hochschul- und Klinikstandort sowie Sitz verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Dank der in der Nähe verlaufenden Autobahn A 11 sowie mehrerer Bundes- und Landesstraßen, seines Binnenhafens sowie seiner Funktion als Kreuzungspunkt zweier Bahnstrecken verfügt Eberswalde über eine sehr gute regionale und überregionale Verkehrsanbindung.



Über The Grounds



Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.



°