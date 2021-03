Nach einem finalen Verlaufshoch bei 137,5020 JPY Anfang 2018 ging es ähnlich den Aktienmärkten in einen Abwärtstrend, den Tiefpunkt markierte das Paar bei 114,4335 JPY im zweiten Quartal 2020. Im Sommer gelang auch schon ein Anstieg über den mittelfristigen Abwärtstrend mit einem ersten Ziel um 126,7500 JPY. Nach einem Pullback in diesem Bereich erfolgt zu Beginn dieses Jahres ein Ausbruch über das erste Ziel und führte geradewegs an glatt 130,00 JPY aufwärts. Den Trendverlauf beherrschen äußerst bullische Kursmuster, sollte die Konsolidierung der letzten zwei Wochen nun dynamisch aufgelöst werden, steht ein Folgekaufsignal ins Haus.

Pure Dynamik

An dieser Stelle ist eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes EUR/JPY erforderlich, um den möglichen Ausbruch bereits im Stundenchart zu erfassen. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 130,00 JPY wirft erste Ziele um 131,0227 JPY voraus. Darüber befindet sich ein finaler Trendwendepunkt bei 133,1295 JPY. Um von diesem Anstieg bestmöglich zu profitieren, kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ30ZG zum Einsatz kommen. Ein astreines Doppeltop kann im aktuellen Kursbereich aber ebenso wenig ausgeschlossen werden, dies würde dann Rückfallpotenzial auf 126,75 JPY freisetzen.