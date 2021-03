Am 9. März 2021 veröffentlichte Continental die vorläufigen Geschäftsergebnisse 2020. Kurz gesagt wurde der Autozulieferer wegen der Folgen der Corona-Pandemie schwer in Mitleidenschaft gezogen und hat darüber hinaus größere Einbußen als die Konkurrenten Bosch und ZF erlitten. Der neue CEO Nikolai Setzer hat einiges vor sich, um das Ruder bei Conti rumzureißen. Vorläufig quittierten die Aktionäre das Operative Ergebnis von minus 718 Millionen Euro sowie das Nettoergebnis von minus 962 Millionen Euro mit Verkäufen der Aktie. In den drei letzten Handelstagen nach der Veröffentlichung am vergangenen Dienstag sackte der Aktienkurs um rund 11 Prozent ab. Setzer will das alles 2021 hinter sich lassen und hat für Continental eine Zukunftsstrategie entwickelt.

.

Zum Chart

.

Der Kurs nähert sich am Ende des unmittelbaren Abverkaufs dem Supportlevel auf Höhe der Magic Number bei 110 Euro. An diesem Level sollte ob des positiven Marktumfeldes der Abverkauf stoppen oder sich zumindest verlangsamen. Ein Rückfall auf das Niveau bei 101,68 Euro ist aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Setzer hat den Schalter für die Anpassung des Zulieferers an den Paradigmenwechsel in der Autoindustrie umgelegt und sollte Conti dieses Jahr wieder in die Gewinnzone zurückführen. Weiters stützen die Auswirkungen des US-amerikanischen Stimuluspaket von nahezu 2 Billionen Dollar die gesamte Weltwirtschaft. Auch der Kampf gegen die Pandemie schreitet voran und sollte den zyklischen Autozulieferern in die Karten spielen. Unter dem Strich genügend Argumente, um in diesem Fall mit einer Fristigkeit von maximal 4 Wochen eine Long-Strategie zu fahren.