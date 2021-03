Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Daimler schwach - Renault-Anteilsverkauf belastet Beim Autobauer Daimler hat am Freitag eine Aktienplatzierung eine Hochstufung in den Hintergrund gedrängt. In den ersten Handelsminuten büßten die Aktien über zwei Prozent auf 70,47 Euro ein. Der kriselnde Konkurrent Renault nutzte den zuletzt …