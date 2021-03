München (ots) - CHECK24 gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 2021 imBereich Internet und Multimedia. Das Münchner Vergleichsportal belegt denfünften Platz und lässt namhafte Firmen wie z. B. Google und ABOUT YOU hintersich. Das ermittelte das Magazin FOCUS Business in Kooperation mit demArbeitgeber-Bewertungsportal Kununu.1)Für das Ranking untersuchte FOCUS Business über 950.000 Unternehmen aus 36Branchen mit mehr als 500 Beschäftigten sowie mehr als vier MillionenBewertungen von Arbeitnehmer*innen auf Kununu. Für jede Firma wurde einePunktzahl berechnet, die sich aus dem Bewertungsschnitt und der Anzahl derBewertungen zusammensetzt. Im Ranking landeten die 1.000 Unternehmen mit denmeisten Punkten.

Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto
CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat
und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto.
Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen
Kund*innen zu schätzen.
Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern - dadurch sinken die
Preise. So sparten Verbraucher*innen innerhalb eines Jahres insgesamt über 800
Millionen Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer
Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und
Kommunikationsdienste (WIK).
1)Quelle FOCUS Ausgabe Nr. 8/21 "Die Suche nach den Siegern" S.17-39
2)Quelle: WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf )