--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresergebnisWien, am 12. März 2021 -Geschäftsjahr 2020 von COVID-19 geprägt* Briefvolumen -7 %, Werbesendungen -12 %* Paketvolumen Österreich +30 %, Südost- und Osteuropa +27 % und Türkei +37 %Umsatz 2020 um 8,3 % gestiegen* Umsatzanstieg 2020 um 8,3 % auf 2.189,2 Mio EUR (+3,3 % exkl. Aras Kargo)* Starkes Paketwachstum (+44,4 %) kompensiert Brief- und Werberückgang (-7,4 %)Ergebnis unter Vorjahr* EBITDA -5,0 % auf 302,8 Mio EUR* EBIT des Logistikgeschäfts 2020 (exkl. Division Filiale & Bank) von 204,4 MioEURo Brief & Werbepost -16,4 % auf 164,4 Mio EURo Paket & Logistik +94,5 % auf 73,5 Mio EUR* Konzern-EBIT 2020 -19,9 % auf 160,6 Mio EURo Filiale & Bank durch Aufbaukosten bank99 mit Ergebnis von -43,8 Mio EURCashflow reduziert und Bilanz verlängert* Cashflow aus dem Ergebnis -2,0 % und Operativer Free Cashflow -16,5 % unterVorjahr* Bilanzsumme von 2.680,2 Mio EUR durch Aufbau der bank99 gestiegen (+31,2 %)* Dividendenvorschlag von 1,60 EUR je Aktie (Ausschüttung von 94 %)Positiver Ausblick 2021* Umsatzzuwachs 2021 von 8 % bis 10 % erwartet* Ergebnisanstieg (EBIT) von zumindest 10 % angepeilt (EBIT 2020: 161 Mio EUR)* Fortsetzung des Kapazitätsausbauprogramms: +30 % Sortierkapazität bis 2022Das Jahr 2020 stellte viele Unternehmen weltweit und so auch die ÖsterreichischePost vor große Herausforderungen. Insbesondere die COVID-19 Pandemie zu Beginndes Jahres 2020 und die temporären Lockdown Bestimmungen und Restriktionenhinterließen soziale und wirtschaftliche Spuren im Umfeld der ÖsterreichischenPost und ihrer Kund*innen. Im dritten und auch vierten Quartal zeigte sich einetwas verbessertes Marktumfeld. Viele Unternehmen konnten sich bereits auf dieschwierigen Rahmenbedingungen einstellen. "Es ist uns gelungen, sowohl dieSicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter*innen als auch die Leistungsfähigkeitder Österreichischen Post aufrechtzuerhalten. Unter den aktuellenRahmenbedingungen ist das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres daherdurchaus zufriedenstellend", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. DerKonzernumsatz der Österreichischen Post verbesserte sich im Jahr 2020 um 8,3 %auf 2.189,2 Mio EUR. Dieses Umsatzplus ist auf die gute Entwicklung imPaketbereich zurückzuführen (+44,4 %): Während in der Division Brief & WerbepostCOVID-19 bedingt überproportionale Umsatzrückgänge von 7,4 % verzeichnet werdenmussten, konnte die Division Paket & Logistik sowohl am österreichischen Markt(Paketvolumen +30 %),in Südost- und Osteuropa (Paketvolumen +27 %) als auch imnunmehr konsolidierten türkischen Markt (Paketvolumen +37 %) zulegen.Auch ergebnisseitig ließ ein gutes viertes Quartal das Jahr 2020 versöhnlichausklingen. Im vierten Quartal wurde ein EBIT von 79,2 Mio EUR erzielt nach 70,5Mio EUR im Jahr zuvor. Somit belief sich das EBIT 2020 mit 160,6 Mio EUR um 19,9% unter dem EBIT 2019 von 200,6 Mio EUR. Einen wesentlichen Anteil am Rückganghatten die Anlaufkosten der mit April 2020 gestarteten bank99 in der DivisionFiliale & Bank. Lässt man den negativen Ergebnisbeitrag der Division Filiale &Bank außer Acht, zeigt sich ein nahezu stabiles EBIT des Logistikgeschäfts von204,4 Mio EUR für das Geschäftsjahr 2020. Das EBITDA des Geschäftsjahres 2020reduzierte sich um 5,0 % auf 302,8 Mio EUR.Das Ergebnis je Aktie für das Jahr 2020 betrug 1,75 EUR. Auf Basis der solidenPerformance und Bilanzlage wird der Hauptversammlung am 15. April 2021 wiedereine attraktive Dividende von 1,60 EUR je Aktie vorgeschlagen. Dies entsprichteiner Ausschüttungsquote von 94 % des Nettoergebnisses und einerDividendenrendite von 5,6 % zum Abschlusskurs am 31. Dezember 2020.Für das Geschäftsjahr 2021 hat sich die Österreichische Post sowohl Umsatz- alsauch Ergebniswachstum vorgenommen. Obwohl sich am Markt eine verringerteVisibilität und eine erhöhte Volatilität zeigen, ist es das Ziel, dasUnternehmensergebnis weiter zu verbessern. Es wird ein Umsatzanstieg von 8 % bis10 % erwartet und auch eine Ergebnisverbesserung um 10 % angepeilt. Wichtig fürdas Jahr 2021 wird es außerdem sein, das Logistik-Expansionsprogrammfortzuführen. Bis Ende 2022 soll die Sortierkapazität in Österreich um weitere30 % ausgebaut werden. Ziel der Österreichischen Post ist es, sowohlhinsichtlich Qualität der Leistungserbringung als auch Effizienz undGeschwindigkeit ihre Spitzenposition auszubauen."Ein besonderer Dank gilt hier den Mitarbeiter*innen sowie den Partner*innen derÖsterreichischen Post. Sie alle waren im schwierigen vierten Quartal Tag für Tagunermüdlich im Einsatz und haben bei Rekordpaketmengen dafür gesorgt, dass dieKund*innen der Österreichischen Post ihre Sendungen rechtzeitig bekamen", sagtGeorg Pölzl. "Dies ist die Grundlage für unsere Qualitätsführerschaft. Gemeinsamwird es uns gelingen, auch weiterhin die bevorzugte Partnerin unserer Kund*innenzu sein", ergänzt Pölzl.Die Vollversion des Ausblicks sowie Detailinformationen (Auszüge) aus demKonzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 finden Sie ab Seite 4. Derkomplette Bericht ist im Internet unter post.at/ir im Reporting-Downloadcenterverfügbar.KENNZAHLENVeränderungMio EUR 2019 2020 % Mio EUR Q4 2019 Q4 2020Umsatzerlöse 2.021,6 2.189,2 8,3 % 167,6 559,3 691,3Brief & Werbepost1 1.320,1 1.222,7 -7,4 % -97,4 349,9 339,4Paket & Logistik1 632,5 913,6 44,4 % 281,1 195,2 336,9Filiale & Bank1 80,5 64,7 -19,7 % -15,8 17,1 18,9Corporate/Konsolidierung1 -11,5 -11,7 -2,0 % -0,2 -2,9 -3,9Sonstige betriebliche Erträge 131,5 64,1 -51,2 % -67,4 17,6 20,1Materialaufwand und Aufwand für -495,7 -596,2 -20,3 % -100,5 -162,2 -217,9bezogene LeistungenPersonalaufwand -976,7 -1.041,4 -6,6 % -64,7 -232,0 -295,2Sonstige betriebl. Aufwendungen -361,3 -314,4 13,0 % 46,8 -79,7 -75,6Ergebnis aus nach der Equity- -0,6 1,5 >100 % 2,2 -0,4 0,1Methode bil. FinanzanlagenEBITDA 318,7 302,8 -5,0 % -15,9 102,7 122,9Abschreibungen -118,1 -142,2 -20,4 % -24,1 -32,2 -43,7EBIT 200,6 160,6 -19,9 % -40,0 70,5 79,2Brief & Werbepost1 196,7 164,4 -16,4 % -32,3 67,8 57,7Paket & Logistik1 37,8 73,5 94,5 % 35,7 16,4 40,9Filiale & Bank1 -4,6 -43,8 <-100 % -39,2 -2,7 -6,4Corporate/Konsolidierung1 -29,4 -33,5 -14,2 % -4,2 -10,9 -12,9Finanzergebnis 10,7 1,4 -86,5 % -9,3 -2,9 -2,5Ergebnis vor Ertragsteuern 211,3 162,1 -23,3 % -49,3 67,7 76,8Ertragsteuern -66,8 -46,8 30,0 % 20,1 -23,3 -25,9Periodenergebnis 144,5 115,3 -20,2 % -29,2 44,4 50,8Ergebnis je Aktie (EUR)2 2,17 1,75 -19,2 % -0,42 0,69 0,72Cashflow aus dem Ergebnis 333,7 327,1 -2,0 % -6,6 118,4 135,3Cashflow aus Geschäftstätigkeit 327,4 732,6 >100 % 405,2 98,7 214,1Investitionen in Sachanlagen -153,1 -143,3 6,4 % 9,8 -52,9 -81,6(CAPEX)Free Cashflow 36,7 739,6 >100 % 702,9 -13,1 158,7Operativer Free Cashflow3 150,5 125,7 -16,5 % -24,8 16,4 31,11 Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1. Jänner 20202 Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Stück Aktien3 Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren/Geldmarktveranlagungen, GrowthCAPEX und Core Banking Assets; 2019: exklusive Einzahlungen aus dem Immobilien-projekt Neutorgasse 32,8 Mio EUR und gutgeschriebenen Rückforderungsansprüchenvon Lohnnebenkosten aus Vorperioden 65,7 Mio EURAUSZÜGE AUS DEM KONZERN-LAGEBERICHTUMSATZENTWICKLUNG IM DETAILDie Umsatzerlöse des Österreichischen Post Konzerns steigerten sich 2020 um 8,3% auf 2.189,2 Mio EUR. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Berücksichtigung derAras Kargo, lag der Umsatzanstieg bei 3,3 %. Das Wachstum im Paketgeschäftbrachte einen Umsatzanstieg von 44,4 % (+28,4 % ohne Berücksichtigung der ArasKargo), der den Rückgang der Umsatzerlöse in den Divisionen Brief & Werbepostund Filiale & Bank überkompensieren konnte.Der Anteil der Division Brief & Werbepost am Konzernumsatz der ÖsterreichischenPost betrug 55,6 %. In der Division Brief & Werbepost zeigten sich dieerwarteten Rückgänge mit einem reduzierten Umsatz von 7,4 %. Dies ist einerseitsauf erhöhte Rückgänge bei klassischen Briefen durch die E-Substitution sowiedurch den Lockdown vieler Behörden und Unternehmen zurückzuführen, andererseitsauch auf den Entfall von Werbesendungen als direkte Auswirkung der COVID-19bedingten behördlich angeordneten Geschäftsschließungen im Jahr 2020. Mit 1.April 2020 erfolgte eine Produkt- und Tarifanpassung der Briefpost, welchepositive Effekte auf die Umsatzerlöse hatte. Die Division Paket & Logistikerwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von 41,5 % am Konzernumsatz.Das Umsatzwachstum von 44,4 % im Jahr 2020 war getragen von einem positivenorganischen Wachstum durch Online-Bestellungen sowie Mehrmengen aufgrund derKooperation mit der Deutsche Post DHL Group seit August 2019. WeiteresUmsatzwachstum brachte die Vollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft ArasKargo mit 25. August 2020 mit einem Umsatzbeitrag von 101,5 Mio EUR. DieDivision Filiale & Bank erreichte in der Berichtsperiode 2020 einen Anteil amKonzernumsatz von 2,9 %. Der Umsatzrückgang in der neu ausgewiesenen DivisionFiliale & Bank von 19,7 % ist darauf zurückzuführen, dass die bank99 mit 1.April 2020 im Markt gestartet ist, während im Vorjahr noch 29,3 Mio EURServicevergütungen des ehemaligen Bankpartners inkludiert waren.Der Umsatz der Division Brief & Werbepost von 1.222,7 Mio EUR stammte zu 63,9 %aus dem Bereich Briefpost & Business Solutions, zu 26,2 % aus Werbepost und zu9,8 % aus Medienpost.Im Bereich Briefpost & Business Solutions lag der Umsatz mit 781,8 Mio EUR imJahr 2020 um 4,2 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die rückläufigeVolumenentwicklung infolge der Substitution von Briefen durch elektronischeKommunikationsformen setzte sich fort. Speziell durch die Lockdown Maßnahmen unddie wirtschaftlichen Einschränkungen bei Behörden und Unternehmen kam es zureduzierten Umsätzen. Die Volumenentwicklung hat sich - nach hohen Rückgängen imzweiten Quartal - gegen Ende des Jahres 2020 wieder stabilisiert. Auch weiterhinist das Volumen von den aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen geprägt.Positive Effekte durch Wahlen sind in der aktuellen Berichtsperiode sowie auchim Vorjahr enthalten, wobei die Wahleffekte des Jahres 2019 deutlich höherausgefallen waren. Weiters erfolgte mit 1. April 2020 eine Produkt- undTarifanpassung der Briefpost, welche positive Effekte auf die Umsatzerlösehatte. Die internationale Briefpost zeigt Zuwächse, der Bereich BusinessSolutions einen leichten Rückgang im Vergleich zur Vorjahresperiode.Der Bereich Werbepost verzeichnete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrückgangvon 13,7 % auf 320,9 Mio EUR. Im zweiten Quartal 2020 waren die Auswirkungen derCOVID-19 bedingten behördlich angeordneten Geschäftsschließungen in der Werbungbesonders stark zu spüren. Es gibt aktuell eine verringerte Visibilität, daweitere behördliche Lockdown Maßnahmen schwer absehbar sind. Aufgrund derkonjunkturellen Umsatzentwicklung ist ein volatiles Werbegeschäft erkennbar.Der Umsatz mit Medienpost, also der Zustellung von Zeitungen und Magazinen,reduzierte sich im Periodenvergleich um 9,1 % auf 120,0 Mio EUR. Dieser Rückgangist ebenfalls überwiegend auf die COVID-19 Pandemie zurückzuführen.Der Umsatz der Division Paket & Logistik erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 um44,4 % von 632,5 Mio EUR auf 913,6 Mio EUR. Das hohe Wachstum im Paketgeschäftbasiert unter anderem auf der guten Entwicklung durch den anhaltenden E-Commerce-Trend in Österreich. Trotz der Eigenzustellung eines Großkunden imOsten von Österreich konnte die Österreichische Post auch in dieserBerichtsperiode vom Marktwachstum profitieren. Es herrscht weiterhin intensiverWettbewerb und hoher Preisdruck. Bei den Paketvolumen ergaben sich im Jahr 2020in Österreich in Summe Zuwächse von rund 30 %. Die Unsicherheiten undBeschränkungen des stationären Handels im Zuge der aktuellen COVID-19 Pandemiehalten den Online-Handel weiterhin hoch. Auch hat die seit August 2019gestartete Kooperation mit der Deutsche Post DHL Group in Österreich wesentlichzum aktuellen Wachstum beigetragen. Darüber hinaus waren Umsatzerlöse dertürkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo, welche seit 25. August 2020 alsvollkonsolidiertes Unternehmen in den Konzernabschluss miteinbezogen wird, von101,5 Mio EUR enthalten.Die Entwicklung hin zu einer schnelleren Zustellung von Paketen ist als klarerTrend zu bemerken. Insgesamt entfielen im Jahr 2020 62,2 % des Divisionsumsatzesauf den Premium-Bereich (Zustellung erfolgt am Werktag nach der Aufgabe). Diesentspricht einem Anstieg von 60,9 % auf 568,0 Mio EUR. Der Anteil des BereichsPaket Standard am Divisionsumsatz beträgt 30,0 %. Im Jahr 2020 verzeichnetedieser Bereich einen Zuwachs von 26,0 % auf 274,0 Mio EUR. Im Bereich PaketSonstige Leistungen, der diverse Logistik-Zusatzdienstleistungen beinhaltet undauf den 7,8 % des Divisionsumsatzes entfallen, wurden in der BerichtsperiodeUmsätze in Höhe von 71,5 Mio EUR generiert. Dies entspricht einem Anstieg von15,3 %.Eine Betrachtung nach Regionen zeigt, dass im Jahr 2020 73,2 % derDivisionsumsätze in Österreich erzielt wurden, mit einem Anstieg von 29,9 %gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. 26,8 % der Umsätze entfielen aufdas internationale Geschäft der Tochtergesellschaften in Südost- und Osteuropasowie der Türkei. In diesem wettbewerbsintensiven Raum lag das Umsatzplus in derBerichtsperiode bei über 100 %, getrieben durch gestiegene Paketmengen aufgrundder COVID-19 Pandemie.Der Umsatz der Division Filiale & Bank erreichte im Geschäftsjahr 2020 64,7 MioEUR nach 80,5 Mio EUR im Jahr zuvor. In den Filialdienstleistungen waren imVorjahr Servicevergütungen des ehemaligen Bankpartners in Höhe von 29,3 Mio EURenthalten. In der aktuellen Berichtsperiode beliefen sich dieFilialdienstleistungen (Handelswaren und Filialprodukte) auf 44,8 Mio EUR,positiv beeinflusst durch die COVID-19 Pandemie in den BereichenVerpackungsmaterial und Schreibutensilien. Das im Umsatz abgebildete Ergebnisaus Finanzdienstleistungen des Jahres 2020 in Höhe von 19,8 Mio EUR inkludierteauch Barauszahlungen für Dritte (z. B. Pensionen). Die bank99 ist mit 1. April2020 in den Markt gestartet und hatte mit Ende des Jahres bereits über 60.000Kund*innen.ERGEBNISENTWICKLUNGDie Aufwandsstruktur der Österreichischen Post ist von einem hohen Anteil anPersonalaufwendungen geprägt. So entfielen im Jahr 2020 49,7 % der gesamtenbetrieblichen Aufwendungen auf den Personalbereich. Die zweitgrößteAufwandsposition stellten mit 28,5 % der Materialaufwand und Aufwand fürbezogene Leistungen dar, der zum Großteil extern vergebene Transportaufwendungenbetrifft. Weiters entfielen 15,0 % auf sonstige betriebliche Aufwendungen und6,8 % auf Abschreibungen. Die Vergleichbarkeit der einzelnen Positionen derGewinn- und Verlustrechnung mit dem Vorjahr ist durch die Vollkonsolidierung dertürkischen Gesellschaft Aras Kargo mit 25. August 2020 nur eingeschränktmöglich.Der Personalaufwand belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 1.041,4 Mio EUR, waseinem Anstieg von 6,6 % bzw. 64,7 Mio EUR entspricht. Auf vergleichbarer Basis,also ohne Berücksichtigung der Aras Kargo, lag der Personalaufwand in Summe um4,5 % bzw. 43,6 Mio EUR über dem Niveau des Vorjahres. Der operativePersonalaufwand stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund derVollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo sowie Mehraufwendungendurch das gestiegene Paketgeschäft. Der Österreichische Post-Konzernbeschäftigte im Jahr 2020 durchschnittlich 22.966 Mitarbeiter*innen(Vollzeitkräfte), während in der Vorjahresperiode durchschnittlich 20.338Mitarbeiter*innen tätig waren (+12,9 %). Zusätzlich zu den operativenPersonalaufwendungen umfasst der Personalaufwand der Österreichischen Postgrundsätzlich auch diverse nicht-operative Personalaufwendungen wieAbfertigungen und Rückstellungsveränderungen, die primär auf die spezifischeBeschäftigungssituation beamteter Mitarbeiter*innen zurückzuführen sind. Imnicht-operativen Personalaufwand des Jahres 2020 ergab sich in Summe lediglichein geringer Rückstellungsbedarf. Im Jahr zuvor war durchRückstellungsauflösungen ein positiver Effekt zu verzeichnen.Der Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen erhöhte sich um 20,3 %auf 596,2 Mio EUR, auf vergleichbarer Basis, also ohne Berücksichtigung der ArasKargo, lag der Materialaufwand um 9,4 % bzw. 46,4 Mio EUR über dem Niveau desVorjahres. Die Erhöhung ist überwiegend auf vermehrte Transportaufwendungendurch die enormen Paketmengen sowie gestiegene Vertriebsprovisionenzurückzuführen.Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich im Jahr 2020 um 51,2 % auf64,1 Mio EUR. Sowohl die sonstigen betrieblichen Erträge als auch die sonstigenbetrieblichen Aufwendungen waren in der Vorperiode deutlich erhöht. In densonstigen betrieblichen Erträgen waren im Geschäftsjahr 2019Rückforderungsansprüche aus in Vorperioden bezahlten Lohnnebenkosten in Höhe von58,0 Mio EUR enthalten (Rückforderungen von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnungder Beamt*innen). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um13,0 % auf 314,4 Mio EUR, auf vergleichbarer Basis, also ohne Berücksichtigungder Aras Kargo, lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 15,5 % bzw.55,9 Mio EUR unter dem Niveau des Vorjahres. Die Berichtsperiode beinhalteteauch initiale Aufwendungen zum Aufbau der Infrastruktur der neuen bank99.Das EBITDA lag mit 302,8 Mio EUR um 5,0 % unter dem Vorjahr von 318,7 Mio EUR,beeinträchtigt durch negative Effekte aufgrund der COVID-19 Pandemie und derbank99. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 13,8 %. In Summe fielen in derBerichtsperiode Abschreibungen von 142,2 Mio EUR nach 118,1 Mio EUR im Jahrzuvor an. Dabei erhöhten sich die planmäßigen Abschreibungen vorwiegend aufgrundder Inbetriebnahme von neuen Standorten für die Paket-Logistikinfrastruktur,während die Wertminderungen mit 2,3 Mio EUR nur leicht über dem Niveau desVorjahres von 1,7 Mio EUR lagen. Das ausgewiesene Konzern-EBIT verringerte sichvon 200,6 Mio EUR auf 160,6 Mio EUR im Geschäftsjahr 2020. Die EBIT-Marge betrug7,3 %. Das EBIT des Logistikgeschäfts (exkl. Division Filiale & Bank) erreichtein 2020 einen Wert von 204,4 Mio EUR, das ergibt eine EBIT-Marge von 9,6 %.Das Finanzergebnis des Konzerns in Höhe von 1,4 Mio EUR war um 9,3 Mio EUR unterdem Niveau des Jahres 2019, im Wesentlichen hervorgerufen durch den positivenEffekt aus der Erfassung von Zinserträgen aus Rückforderungsansprüchen aus inVorperioden bezahlten Lohnnebenkosten im Geschäftsjahr 2019. Somit ergab sich,nach Abzug der Ertragsteuern von 46,8 Mio EUR, ein Periodenergebnis von 115,3Mio EUR (-20,2 %). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 1,75 EUR imVergleich zu 2,17 EUR in der Vorjahresperiode.ERGEBNIS NACH DIVISIONENDas Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 160,6 Mio EUR (-19,9 %) warnegativ beeinflusst durch die COVID-19 Pandemie sowie von initialen Aufbaukostender neuen bank99. Positiv wirkten das gute Paketgeschäft sowie dieVollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo. Das EBIT desLogistikgeschäfts (exkl. Division Filiale & Bank) betrug im Geschäftsjahr 2020204,4 Mio EUR.Nach Divisionen betrachtet verzeichnete die Division Brief & Werbepost im Jahr2020 ein EBIT von 164,4 Mio EUR. Der Rückgang von 16,4 % gegenüber dem Vorjahrist auf den Umsatzentfall des Brief- und Werbegeschäfts aufgrund der COVID-19Pandemie zurückzuführen. Aufgrund der hohen Fixkostenintensität desBriefgeschäfts wirken sich die Umsatzrückgänge ergebnisseitig stark aus. Positivwirkte die Produkt- und Tarifanpassung der Briefpost mit 1. April 2020. Darüberhinaus wurden im Vorjahr Vorsorgen für Datenschutzverfahren erfasst.Die Division Paket & Logistik zeigte Umsatzwachstum bei hohem Wettbewerbs- undMargendruck und erwirtschaftete ein EBIT von 73,5 Mio EUR im Jahr 2020. Dasentspricht nahezu einer Verdoppelung (+94,5 %) gegenüber der Vorjahresperiode.Positiv auf das Ergebnis wirkte sich die Vollkonsolidierung der türkischenGesellschaft Aras Kargo seit 25. August 2020 aus. Negativ zum Ergebnisbeigetragen haben hohe Mehrkosten durch Schutz- und Gesundheitsmaßnahmen undhöhere Logistikkosten im Zusammenhang mit der Pandemie insbesondere im zweitenQuartal.Die Division Filiale & Bank verzeichnete ein EBIT von minus 43,8 Mio EUR im Jahr2020 nach minus 4,6 Mio EUR im Jahr zuvor. Der Ergebnisrückgang ist aufreduzierte Umsatzerlöse zurückzuführen. Während die bank99 im April 2020 in denMarkt gestartet ist, waren im Vorjahr noch 29,3 Mio EUR Servicevergütungen desehemaligen Bankpartners inkludiert. Zusätzlich war das Ergebnis geprägt vonCOVID-19 Belastungen sowie von Aufbaukosten der bank99.Das EBIT der Division Corporate (inkl. Konsolidierung) veränderte sich von minus29,4 Mio EUR auf minus 33,5 Mio EUR. Die Division Corporate erbringt nicht-operative Dienstleistungen, wie sie typischerweise für Zwecke der Verwaltung undSteuerung eines Konzerns erbracht werden. Diese Tätigkeiten umfassen neben denklassischen Governance-Aufgaben die Verwaltung und Entwicklung der nicht-betriebsnotwendigen Immobilien , die Verwaltung wesentlicher Finanzbeteiligungen,die Erbringung von IT-Dienstleistungen, die Entwicklung neuer Geschäftsmodellesowie die Administration des Post-Arbeitsmarkts.CASHFLOW UND BILANZDer Cashflow aus dem Ergebnis lag im Geschäftsjahr 2020 bei 327,1 Mio EUR nach333,7 Mio EUR im Jahr zuvor (-2,0 %). Der Cashflow aus Geschäftstätigkeiterreichte in der Berichtsperiode 732,6 Mio EUR nach 327,4 Mio EUR im Vorjahr.Hier sind als größter Effekt Finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten ausFinanzdienstleistungen (Core Banking Assets) der bank99 zu nennen, die mit 522,2Mio EUR positiv wirkten. In den Core Banking Assets sind jene Postenzusammengefasst, die aus dem Einlagen- und Veranlagungsgeschäft der bank99 seitAnfang April 2020 resultieren.Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich im Jahr 2020 auf 7,0 Mio EURnach minus 290,7 Mio EUR im Vorjahr. Die Veränderung resultierte vorwiegend ausWertpapieren und Geldmarktveranlagungen, die sich in der Berichtsperiode inSumme mit Zuflüssen in Höhe von 130,2 Mio EUR im Cashflow auswirkten (imVergleich zu Auszahlungen in Höhe von 124,0 Mio EUR in der Vorjahresperiode).Zusätzlich ist der Verkauf der Anteile an der flatexDEGIRO AG (vormals flatexAG) in Höhe von 38,0 Mio EUR im Geschäftsjahr 2020 enthalten. Der Free Cashflowvor Wertpapieren, Geldmarktveranlagungen und Core Banking Assets erreichte imJahr 2020 87,3 Mio EUR.Die Österreichische Post setzt auf die Kennzahl des Operativen Free Cashflows,um damit die Finanzkraft des operativen Geschäfts zu betrachten und daraus dieDividende des Geschäftsjahres abzudecken. Der Operative Free Cashflow beliefsich in der aktuellen Berichtsperiode auf 125,7 Mio EUR im Vergleich zu 150,5Mio EUR im Jahr zuvor. Darüber hinaus gibt es Wachstumsinvestitionen (GrowthCAPEX), die zum Teil aus dem angesparten Vermögen in der Bilanz finanziertwerden. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthielt hauptsächlich dieDividendenausschüttung sowie die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und beliefsich im Geschäftsjahr 2020 auf minus 153,1 Mio EUR.Die Österreichische Post setzt auf eine konservative Bilanz- undFinanzierungsstruktur. Dies zeigt sich vor allem an hohen liquiden Mitteln undder soliden Veranlagung von Zahlungsmitteln mit möglichst geringem Risiko. DieBilanzsumme der Österreichischen Post lag per 31. Dezember 2020 bei 2.680,2 MioEUR. Aktivseitig bilden Sachanlagen in Höhe von 1.137,2 Mio EUR die größteBilanzposition und inkludierten Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen von326,6 Mio EUR. Die immateriellen Vermögenswerte sowie die Geschäfts- oderFirmenwerte aus Unternehmenserwerben beliefen sich per 31. Dezember 2020 auf158,3 Mio EUR. In der Bilanz sind Forderungen in Höhe von 379,7 Mio EURausgewiesen, die kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von314,2 Mio EUR enthalten. Andere finanzielle Vermögenswerte lagen zum 31.Dezember 2020 bei 116,1 Mio EUR. Neu ausgewiesen wurden FinanzielleVermögenswerte aus Finanzdienstleistungen in Höhe von 589,5 Mio EUR, diegrößtenteils aus dem Einlagen- und Veranlagungsgeschäft der bank99 sowie aus derAbwicklung der Barauszahlungen für Dritte (z. B. Pensionen) resultieren. Auf derPassivseite der Bilanz lag das Eigenkapital des Österreichischen Post-Konzernszum 31. Dezember 2020 bei 655,0 Mio EUR (Eigenkapitalquote von 24,4 %). DieRückstellungen lagen mit Ende der Berichtsperiode bei 632,5 Mio EUR, dieVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstiges betrugen 508,2Mio EUR. Neu ausgewiesen als eigener Posten auf der Passivseite der Bilanzwurden Finanzielle Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen von 532,9 MioEUR, die im Wesentlichen das Einlagen- und Veranlagungsgeschäft der bank99 sowiedie Abwicklung der Barauszahlungen für Dritte (z. B. Pensionen) enthalten.AUSBLICK 2021Die COVID-19 Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben denGeschäftsverlauf der Österreichischen Post im vergangenen Jahr geprägt undwerden auch das Jahr 2021 beeinträchtigen. Aktuelle Prognosen zeigen, dass mitkeinem raschen Rückgang zur Normalität zu rechnen ist. Obwohl einewirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf angenommen wird, sind einigeKund*innensegmente der Österreichischen Post nach wie vor von Einschränkungenbetroffen. Daraus resultiert eine verringerte Visibilität der Geschäftserwartungund somit eine höhere Risikobandbreite für Umsatz und Ergebnis.Umsatzzuwachs 2021 erwartetIn Summe erwartet die Österreichische Post im Jahr 2021 - unter derVoraussetzung einer stetigen Verbesserung der gesamtökonomischenRahmenbedingungen - einen Umsatzanstieg von 8 % bis 10 %. Dabei werden dieEntwicklungen in den drei Divisionen unterschiedlich verlaufen.In der Division Brief & Werbepost sind eine stabile Umsatzentwicklung und ebensoleichte Rückgangsraten 2021 möglich. Hier wirken sich pandemischeEinschränkungen und Lockdown Maßnahmen ebenso negativ aus wie mögliche negativewirtschaftliche Folgen der Krise auf die Geschäftsfähigkeit bedeutenderKund*innen. In der Briefpost lag die Grundannahme der elektronischenSubstitution von klassischen Briefen bisher in der Größenordnung von ca. 5 %p.a. In den ersten Quartalen 2021 wird sich zeigen, ob dieser Langfristtrendaufrecht bleibt. Die Rückkehr zu bisherigen Trends bei Werbe- und Medienpost istnur bei einer Verbesserung der Rahmenbedingungen möglich.Weit besser entwickeln sollte sich der Umsatz der Division Paket & Logistik - eswird ein Zuwachs von ca. 20 % erwartet. Im Jahr 2020 gab es zwar Mengenzuwächsedurch Lockdown Situationen des stationären Handels, trotzdem sollten im Jahr2021 weitere Steigerungen möglich sein. Die E-Commerce-Nutzung verteilt sich aufeine breitere Händler*innen- und Konsument*innenbasis. Auch die im August 2020vollkonsolidierte türkische Tochtergesellschaft wird sich im Geschäftsjahr 2021positiv in den Konzernkennzahlen niederschlagen.Die Aktivitäten der im April 2020 in den Markt gestarteten bank99 werden imLaufe des Jahres 2021 zu weiteren Umsatzverbesserungen in der Division Filiale &Bank führen.Verbessertes Konzernergebnis 2021Eine Ergebnisverbesserung der Österreichischen Post 2021 beruht auf derVermeidung von Lockdown Situationen im Einzelhandel und der Aufrechterhaltungeiner effizienten Brief- und Paketlogistik. Trotz diverser unsichererRahmenbedingungen wird ein Ergebnisanstieg im laufenden Jahr von zumindest 10 %angepeilt (EBIT 2020: 161 Mio EUR). Dabei besteht insbesondere in der DivisionBrief & Werbepost eine erhöhte Prognosebandbreite. Abhängig vom Verlauf derökonomischen Erholung ist mit einer stabilen oder leicht rückläufigenErgebnissituation zu rechnen. In der Division Paket & Logistik hingegen liegtder Fokus auf einer operativen Ergebnisverbesserung und auf der Integration derneuen türkischen Tochtergesellschaft. Dies sollte zu einem Ergebnisanstieg vonca. 20 % führen. Ein Umsatzzuwachs in der Division Filiale & Bank sollte sichauch positiv auf das EBIT der Division auswirken.Investitionen/CAPEXDas Jahr 2020 hat gezeigt, wie wichtig es ist, die notwendigen Kapazitäten fürdas rasante Paketwachstum zur Verfügung zu haben. Nach Engpässen im zweitenQuartal 2020 konnten die Rekordpaketmengen nach erfolgtenKapazitätserweiterungen im vierten Quartal 2020 gut bewältigt werden. DasInvestitionsprogramm der Österreichischen Post wird daher weiter forciert. BisEnde 2022 soll die Sortierkapazität um weitere 30 % ausgebaut werden. Ziel derÖsterreichischen Post ist es, sowohl hinsichtlich Qualität derLeistungserbringung als auch Effizienz und Geschwindigkeit die Spitzenpositionin Österreich auszubauen. Zusätzlich zu Instandhaltungsinvestitionen(Maintenance CAPEX) in der nunmehrigen Größenordnung von rund 70 Mio EUR inÖsterreich sind wiederum mehr als 60 Mio EUR an Wachstumsinvestitionen (GrowthCAPEX) in Österreich vorgesehen. Darüber hinaus sind Erweiterungen bzw. Zukäufevon Grundstücken in Höhe von ca. 20 Mio EUR für die Logistikinfrastruktur zuerwarten sowie auch Investitionen in den internationalen Beteiligungen in derHöhe von rund 20 Mio EUR.Durch den hohen Bestand an Finanzmitteln in der Bilanz ist es derÖsterreichischen Post möglich, die zielgerichteten Wachstumsinvestitionen in dieLogistikinfrastruktur und in die neuen Finanzdienstleistungen selbst zufinanzieren. Der operativ erwirtschaftete Cashflow wird daher weiterhin für dieInvestitionen der operativen Bereiche sowie für die Beibehaltung der attraktivenDividendenpolitik verwendet.Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 15. April 2021 die Ausschüttung einerDividende von 1,60 EUR je Aktie vorschlagen. Damit setzt das Unternehmen auf der Grundlage seiner soliden Bilanzstruktur und der erwirtschafteten Cashflows seine attraktive Dividendenpolitik fort: Die Österreichische Post verfolgt weiterhin das Ziel, zumindest 75 % des Nettoergebnisses an die Aktionär*innen auszuschütten.