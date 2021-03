Seit der zweiten Corona-Welle wird immer deutlicher: Deutschland entwickelt sich zu einer Art HSV - jenem Fußball-Zweitligisten, der eigentlich ein enormes Potential hat, aber extrem schlecht gemanaged ist und daher imme

Seit der zweiten Corona-Welle wird immer deutlicher: Deutschland entwickelt sich zu einer Art HSV - jenem Fußball-Zweitligisten, der eigentlich ein enormes Potential hat, aber extrem schlecht gemanaged ist und daher immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versinkt! Mit den Zweifeln am Impfstoff von AstraZeneca wird auch die deutsche Impf-Strategie immer fragwürdiger, und wer wenig impft hat eine schwächere Wirtschaft - das zeigen die Daten eindeutig. Und so verliert ein selbstzufriedenes Deutschland immer mehr den Anschluß und wird internstional gewissermaßen zum HSV! Ausdruck der Ratlosigkeit nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt, ist auch das, was die EZB gestern verkündet hat. Da steigt ein ganzer Kontinent ab..

Das Video "Deutschland wird zum HSV - Absteiger!" sehen Sie hier..