FUCHS erweitert seine Präsenz in Afrika mit einem neuen Joint Venture in Ägypten

In Ergänzung zum bereits erfolgten Ausbau des Afrika-Geschäfts mit neuen Gesellschaften in Tansania, Simbabwe, Sambia und Mosambik verkündet FUCHS nun die Gründung einer neuen Gesellschaft in Ägypten.

Die neue Vertriebsgesellschaft FUCHS EGYPT LUBRICANTS LLC ist seit 2021 geschäfts- und betriebsfähig. Die Hauptgeschäftsstelle und ein Zentrallager befinden sich in Kairo. Produkte werden aus Saudi-Arabien und Europa importiert.

"Ägypten ist gemessen am BIP eine der drei größten Volkswirtschaften in Afrika und einer der am stärksten industrialisierten Märkte auf dem Kontinent. FUCHS und unser Partner ALHAMRANI betrachten Ägypten als strategisch bedeutendes Land und setzen hier auf eine enge Zusammenarbeit mit Kunden aus den Bereichen Industrie, Transport und Fahrzeug-Fachhandel", erläutert Alf Untersteller, der für die Regionen Türkei, Afrika und den Nahen Osten zuständig ist.

Die neue Gesellschaft wurde durch die FUCHS OIL MIDDLE EAST LTD gegründet - ein Joint Venture der FUCHS PETROLUB SE und der ALHAMRANI Group aus Saudi-Arabien, mit der FUCHS seit den 1980er-Jahren sehr eng im Mittleren und Nahen Osten sowie in Nordafrika (MENA) zusammenarbeitet. FUCHS EGYPT LUBRICANTS LLC beschäftigt 23 Mitarbeiter und beliefert bereits wichtige Kunden in Ägypten. Diese profitieren nun von einer direkten, durch internationale Ressourcen gestützten FUCHS-Niederlassung vor Ort. Mannheim, 12. März 2021

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

