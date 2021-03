Inflationsrate im Februar 2021 bei +1,3 % / Inflationsrate im zweiten Monat in Folge wieder im Plus

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Februar 2021



+1,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,7 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Februar 2021





Seite 2 ► Seite 1 von 2

+1,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,6 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Februar 2021 bei +1,3 %.Damit hat die Inflationsrate nach dem Ende der temporären Senkung derMehrwertsteuersätze zum Jahreswechsel im zweiten Monat in Folge fast wieder dasVorkrisenniveau erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat Januar 2021 um0,7 %.Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 0,3 %Die Preise für Waren insgesamt lagen im Februar 2021 um 1,0 % über denen desFebruars 2020. Die Preise für Energieprodukte lagen mit +0,3 % knapp über demNiveau des Vorjahresmonats, nach -2,3 % im Januar 2021. Binnen Jahresfristverteuerten sich im Februar 2021 vor allem Kraftstoffe (+2,4 %), Erdgas (+2,1 %)sowie Heizöl (+1,1 %). Hier wirkte sich neben der zu Jahresbeginn eingeführtenCO2-Abgabe auch der Preisanstieg auf dem Rohölmarkt aus. Die Preise fürNahrungsmittel erhöhten sich um 1,4 %. Der Preisauftrieb für Nahrungsmittel hatsich damit jedoch abgeschwächt (Januar 2021: +2,2 %). Teurer waren vor allemSüßwaren und Molkereiprodukte (jeweils +2,7 %). Weniger gewichtig, aber merklichteurer wurden auch Tabakwaren (+3,9 %), deutlich günstiger hingegen zum BespielMobiltelefone (-9,2 %).Inflationsrate ohne Energie bei +1,4 %Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Februar 2021bei +1,4 % gelegen.Nettokaltmieten gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 % gestiegenDie Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im Februar 2021 um 1,4 % überdem Niveau des Vorjahresmonats. Die aufgrund des großen Anteils an denKonsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuertensich um 1,3 %. Stärker erhöhten sich die Preise unter anderem für Leistungensozialer Einrichtungen (+6,5 %) und Finanzdienstleistungen (+6,2 %). Günstigerwaren hingegen zum Beispiel Telekommunikationsdienstleistungen (-1,0 %).Preise für Heizöl und Kraftstoffe im Vormonatsvergleich 3,6 % höherIm Vergleich zum Januar 2021 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar 2021 um0,7 %. Energieprodukte wurden um 1,5 % teurer, insbesondere mussten