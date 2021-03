American Manganese erteilt Kemetco einen Auftrag im Wert von 2,7 Millionen USD zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage und Entwurf einer kommerziellen Anlage

12. März 2021 - Surrey, BC - TSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM

American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen mit einem fortschrittlichen und patentierten Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batteriekathoden (RecycLiCo), freut sich, die Erteilung eines Auftrags im Wert von 2,7 Millionen USD an Kemetco Research Inc. („Kemetco“), ein führendes metallurgisches Labor, bekanntzugeben. Der Auftrag umfasst die Entwicklung einer Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 500 kg pro Tag und den Entwurf einer kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 5 Tonnen pro Tag auf der Grundlage des RecycLiCo-Verfahrens.

„Das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien gewinnt immer mehr Anerkennung, und ich bin stolz darauf, dass Kemetco und unser Team die Weitsicht besaßen und diese Chance im Jahr 2016 erkannten und führende Patente in diesem Bereich sicherten. Forschung und Entwicklungsprojekte benötigen Zeit, um perfekte Lösungen zu entwickeln und Risiken zu minimieren. Unser Vorsprung versetzt uns in eine beneidenswerte Position auf unserem Weg zu kommerziellem Vertrieb“, kommentierte Larry Reaugh, Präsident und CEO von American Manganese. „Im Anschluss an Marktforschung und Beratung mit Kemetco, haben wir entschieden, unsere zunächst für die kommerzielle Anlage geplante Kapazität von 3 Tonnen pro Tag auf 5 Tonnen pro Tag zu erweitern“.

American Manganese arbeitet mit Kemetco seit 2016 an Technologien zum Kreislauf-Recycling von Lithium-Ionen-Batteriekathoden. Die Kollaboration zwischen AMY und Kemetco hat bis heute zu den folgenden Ergebnissen geführt:

- Prüfung verschiedener chemischer Kathodengrundlagen einschließlich NCA, NMC, LCO und LMO

- Verfahrenserweiterung und -optimierung von Pilotversuchen zu Prüfungen in Demonstrationsanlagen

- Testergebnisse aus Prüfungen in RecycLiCo-Pilotanlagen erzielten 99,7 % Extraktion von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt

- Testergebnisse erzielten 99.99 % Reinheit des recycelten Lithium-Ionen-Batteriematerials