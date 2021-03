DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS erweitert seine Präsenz in Afrika mit einem neuen Joint Venture in Ägypten



12.03.2021 / 10:00

In Ergänzung zum bereits erfolgten Ausbau des Afrika-Geschäfts mit neuen Gesellschaften in Tansania, Simbabwe, Sambia und Mosambik verkündet FUCHS nun die Gründung einer neuen Gesellschaft in Ägypten.