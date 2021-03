(Überflüssige Wörter im drittletzten Absatz entfernt)

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica blickt nach einem von der Corona-Krise geprägten Jahr wieder optimistischer nach vorn. Das italienisch-französische Unternehmen will das Geschäft 2021 wieder auf ein Niveau hieven, das mit der Zeit vor Ausbruch der Pandemie vergleichbar ist. Zwar verwies das Management bei der Bilanzvorlage am Freitag in Charenton-le-Pont bei Paris auf anhaltende Unsicherheiten durch Covid-19. Doch es gebe bereits eine positive Entwicklung in der Region Asien-Pazifik. Zudem setzt EssilorLuxottica darauf, dass die laufenden Impfkampagnen im zweiten Quartal auch in anderen Regionen zu einer Normalisierung des Geschäftsumfelds führen.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten zunächst kaum für Bewegung. Der Kurs der EssilorLuxottica-Aktie war an der Pariser Börse weitgehend unverändert und lag mit 0,1 Prozent im Minus bei 141,25 Euro. Im laufenden Jahr haben die Titel bereits rund 11 Prozent an Wert gewonnen. Aus Sicht von Analyst James Grzinic vom Analysehaus Jefferies fiel der Ausblick des Managements auf das laufende Jahr etwa so aus wie erwartet. Er versteht die Prognose so, dass EssilorLuxottica beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie beim Nettogewinn auf bereinigter Basis das Niveau von 2019 erreichen wolle. Zudem seien die Synergie-Ziele mit Blick auf den Zusammenschluss bestätigt worden.