Genf, Schweiz, 12. März 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit seinem Leitwirkstoffkandidaten RLF-100(TM) (aviptadil) in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit kritischem Covid-19, gab heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung über die Zeichnung einer Privatplatzierung von 41.459.370 Relief-Stammaktien zu einem Kaufpreis von CHF 0,2412 pro Aktie durch einen einzigen U.S.-amerikanischen institutionellen Investor aus dem Gesundheitssektor bekannt. Der kumulierte Bruttoerlös aus diesem Angebot wird vor Abzug der Platzierungsprovision und der von Relief zu zahlenden Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Angebot voraussichtlich ca. CHF 10 Mio. betragen. Es wird erwartet, dass die Privatplatzierung am oder um den 16. März abgeschlossen sein wird, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.



H.C. Wainwright & Co. fungierte als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot.



Relief plant, den Nettoerlös aus dieser Privatplatzierung zum Erwerb zusätzlicher Vermögenswerte zur Erweiterung und Diversifizierung von Reliefs Arzneimittelpipeline sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Jack Weinstein, Chief Financial Officer von Relief sagte: "Diese Finanzierung bietet uns erhebliche zusätzliche Flexibilität. Wir unternehmen zurzeit wichtige Schritte, beginnend mit der Optionsvereinbarung mit Acer Therapeutics, zum Wachstum und zum weiteren Ausbau unserer Pipeline. Gleichzeitig sind wir gespannt auf die langfristigen Ergebnisse der laufenden U.S.-amerikanischen Studie mit unserem Leitwirkstoffkandidaten RLF-100(TM) zur Behandlung von schwerer COVID-19 sowie auf die nächsten Schritte in seiner weiteren klinischen Entwicklung."