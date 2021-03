Eat Beyond Global Holdings wird durch Aufnahme in den VegTech Index geadelt

Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) hat sich mit einer spannenden Auswahl an innovativen alternative Food Unternehmen in seinem Beteiligungsportfolio zu einem wahren Renditeturbo für Investoren entwickelt.

Nach weit überdurchschnittlichen Kursvervielfachungen seit dem Erstlisting im November hat das Papier in den letzten Tagen eine Korrektur durchgemacht, was angesichts der Aufwärtsdynamik des Papiers nicht überraschen sollte. Ein möglicher Rebound auf die 2 Euro Marke deutet sich aktuell an, so dass risikoaffine Anleger die Chance für Neuinvestments haben.

Früher als andere ist Eat Beyond als Investment Issuer großflächig in den künftigen Milliardenmarkt - alternative Food - eingestiegen und setzt dabei nicht einseitig auf eine kleine Nische, sondern will die volle Bandbreite dieses Sektors für sich und seine Anteilseigner fruchtbar machen. Eat Beyond hat seine Investments auf Jungunternehmen ausgerichtet und genau das wird nun auch von der Branche gewürdigt.



Eat Beyond freut sich bekannt zu geben, gemeinsam mit nur 20 anderen Unternehmen für den VegTech Index ausgewählt worden zu sein.



Der VegTech Index ist der erste seiner Art und versammelt führende, börsennotierte Unternehmen, die Produkte auf pflanzlicher Basis produzieren und handeln. Er soll als finanzwirtschaftlicher Indikator dienen und basiert auf einem kapitalisierungsgewichteten Leistungsvergleich, der die finanzielle Gesamtlage und Stabilität dieses Sektors wiedergibt.



"Eat Beyond freut sich, als eines von nur 21 Unternehmen weltweit zu diesem neuen Index zu gehören", sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Bei Investoren und Verbrauchern ist das Wachstum der pflanzenbasierten Industrie zwar eindeutig zu erkennen, aber dieser Index wird durch das Angebot konsolidierter Finanzdaten zum einem starken neuen Indikator für das volle Gewicht, die Tragweite und das Potenzial des pflanzlichen und Food-Tech-Sektors werden."