18. myToys-Filiale eröffnet in Dresden (FOTO)

Vor allem die Filialleiterin Veronika Ebel und ihr Team freuen sich sehr, dassdie Eröffnung wie geplant stattfinden kann. "Angesichts der besonderen Zeitenfinden wir es umso schöner, dass wir den Dresdener Familien und Kindern mitunserem Angebot und unseren Aktionen eine kleine Freude machen können. Unserbewährtes Abstands- und Hygienekonzept und der Click & Meet-Service sorgen dabeifür die nötige Sicherheit", so Filialleiterin Veronika Ebel.Mit einem umfangreichen Sortiment an Spielwaren und Kindermode, darunterTop-Marken wie LEGO®, Playmobil®, Schleich®, Ravensburger, Barbie, Hot Wheels,Kosmos, Zapf, Haba, Philips Avent, MAM, Maxi-Cosi und Hauck, lässt dieVor-Ort-Auswahl in Dresden keine Wünsche offen. Über den "Click &Collect"-Service stehen Kund*innen darüber hinaus alle Produkte des Online-ShopsmyToys.de zur Verfügung, die bequem nach Hause oder in die Filiale geliefertwerden können. Als erfolgreicher und langjähriger Omni-Channel-Händler betreibtmyToys mit der Dresdener Filiale inzwischen 18 stationäre Geschäfte in ganzDeutschland, die das Online-Shoppingangebot auf myToys.de optimal ergänzen.Über die MYTOYS GROUPDie MYTOYS GROUP ist der führende Online-Händler für Family-Shopping in Europa.Zur mehrfach ausgezeichneten Markenfamilie, die im Geschäftsjahr 2019/20 einenGesamtumsatz von rund 720 Mio. Euro erwirtschaftet hat, gehören dieShopping-Angebote von myToys, limango, mirapodo und yomonda. Seit 2017 baut dieMYTOYS GROUP ihr Partnerprogramm signifikant aus, mit dem Ziel, ihreMarktposition weiter zu festigen und zur zentralen Shopping-Plattform für dieganze Familie zu werden. Unter der Marke myToys betreibt die Unternehmensgruppeseit 1999 den Nr. 1 Online-Shop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind inDeutschland sowie 18 gleichnamige Filialen und ist damit einer der führendenMultichannel-Anbieter für Kindersortimente im deutschsprachigen Raum. Seit 2013gehören der Online-Schuhshop mirapodo sowie der Shopping-Club limango zurMarkenfamilie. 2016 ging der Home & Living-Shop yomonda online. Die MYTOYS GROUPbeschäftigt derzeit über 2.000 Mitarbeiter.Weitere Informationen zur MYTOYS GROUP und ihren Shopping-Angeboten finden sichunter http://www.myToys.de , http://www.limango.de , http://www.mirapodo.de undhttp://www.yomonda.dePressekontakt:Unternehmenskommunikation MYTOYS GROUPKatrin SchäkelE-Mail: mailto:katrin.schaekel@mytoys.deTel.: 030 726201-188Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8912/4861909OTS: myToys.de GmbH