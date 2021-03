Private Arbeit & Sozialer Raum NeueHouse Merges With International Photography Museum Fotografiska, Anschluss an strategische Investitionen

NEW YORK, 12. März 2021 /PRNewswire/ -- Heute wurde bekannt gegeben, dass Fotografiska, das internationale Fotomuseum (Stockholm, New York und Tallinn), mit NeueHouse, dem privaten Werk und sozialen Raum für Schöpfer (New York und Los Angeles), fusioniert hatnach einer strategischen Kapitalerhöhung in Höhe von 35 mm USD, angeführt vom Investor und neuen Mehrheitseigentümer Yoram Roth, der die kombinierte Plattform auf 165 mm USD schätzt.

Die fusionierten Organisationen werden unter dem neuen Holding-, Management- und Entwicklungsunternehmen CultureWorks zusammengeführt, mit der Vision, die herausragende globale Wachstumsplattform für Kultur-, Erlebnis- und Hotelmarken zu schaffen.

Yoram Roth sagt:

Community Angelegenheiten und Kultur funktioniert. Es ist diese persönliche Philosophie, die mich sowohl zu Fotografiska als auch zu NeueHouse-Marken und letztlich zu ihrer simpatico Konvergenz zog. Die Vision von CultureWorks ist es, mit Marken, Unternehmern und Künstlern zusammenzuarbeiten, die an der Spitze von Kultur, Kreativität und Handel stehen.

Im Anschluss an die jüngsten Eröffnungen von Fotografiska New York im Dezember 2019 und NeueHouse Bradbury in Downtown LA im Februar 2020 wird dieser neue Deal auf die weitere Expansion von NeueHouse in Venice Beach ausgerichtet, CA, Miami, FL und der erste europäische Standort an der ursprünglichen Fotografiska Stockholm im Jahr 2021. Fotografiska wird auch 2022 einen neuen Museumsaußenposten in Berlin eröffnen. Weitere Expansionspläne für Nordamerika und Europa werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Josh Wyatt, neuer CEO von CultureWorks, sagt:

Wir sind tief inspiriert, neue Vorzeige-Umgebungen zu entwickeln, die die Zukunft der Art und Weise definieren, wie die kreative Klasse arbeiten, sich treffen, schaffen, Kontakte knüpfen, entdecken und sammeln wird. Das letzte Jahr hat das angeborene menschliche Bedürfnis, sich um Momente sinnvoller Verbindung zu sammeln und zu verschmelzen, in sicheren, designorientierten Räumen beschleunigt. Unter dem Markendach von CultureWorks, mit NeueHouse und Fotografiska als Grundpfeiler und der Unterstützung von Yoram und unseren Investoren, werden wir versuchen, unsere intellektuell neugierigen und kulturell bewussten Gemeinschaften wieder zusammenzubringen.